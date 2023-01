Unihockey – Herren 1. Liga Favoritensieg bei Bassersdorf Nürensdorf gegen Unihockey Rheintal Gators Bassersdorf Nürensdorf hat als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Unihockey Rheintal Gators gesiegt: Der Leader gewinnt am Samstag zuhause 9:3 gegen den Tabellensiebten. 23.01.2023, 10.48 Uhr

(chm)

Bassersdorf Nürensdorf ging im ersten Drittel mit 3:1 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Bassersdorf Nürensdorf die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 6:3 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Bassersdorf Nürensdorf die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 9:3.

Luca Schaffner mit drei Skorerpunkten

Skorer für Bassersdorf Nürensdorf: Das Spiel werden Luca Schaffner mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Tobias Bertschi mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Mika Stadler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Yannick Bühlmann mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sieben Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Unihockey Rheintal Gators: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Cedric Siegrist (Tor: 1, Assist: 0), Lasse Paus (Tor: 1, Assist: 0), Simon Schiess (Tor: 1, Assist: 0), Malik Müller (Tor: 0, Assist: 1) und Mirco Hunziker (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Lasse Paus zum besten Spieler von Unihockey Rheintal Gators gekürt. Bei Bassersdorf Nürensdorf wurde diese Ehre Luca Schaffner zuteil.

In der Tabelle liegt Bassersdorf Nürensdorf weiterhin auf Rang 1. Das Team hat 44 Punkte. Für Bassersdorf Nürensdorf geht es auswärts gegen Jona-Uznach Flames (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 27. Januar statt (20.00 Uhr, Turnhalle Rain Jona).

In der Tabelle liegt Unihockey Rheintal Gators weiterhin auf Rang 7. Das Team hat 21 Punkte. Unihockey Rheintal Gators tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von Pfannenstiel Egg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (22. Januar) (20.00 Uhr, Dreifach-TH Blattacker Heerbrugg).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.