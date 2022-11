Unihockey – Herren 1. Liga Favorit Bülach Floorball siegt hoch gegen UH Red Lions Frauenfeld Sieg für den Tabellenfünften: Bülach Floorball lässt am Samstag zuhause beim 9:0 gegen UH Red Lions Frauenfeld (Rang 11) nichts anbrennen. 28.11.2022, 22.19 Uhr

(chm)

Marcel Stutz traf in der 14. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Bülach Floorball. Jann Gartmann erhöhte in der 16. Minute zur 2:0-Führung für Bülach Floorball. Mit einem weiteren Tor erhöhte Jann Gartmann für Bülach Floorball auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten.

Siro Zahner baute in der 35. Minute die Führung für Bülach Floorball weiter aus (4:0). Mischa Schmid baute in der 43. Minute die Führung für Bülach Floorball weiter aus (5:0). Bülach Floorball erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Siro Zahner weiter auf 6:0.

Bülach Floorball erhöhte in der 51. Minute seine Führung durch Marco Hottinger weiter auf 7:0. Bülach Floorball erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Matthew Cockerill weiter auf 8:0. Jann Gartmann schoss das 9:0 (58. Minute) für Bülach Floorball und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.er Traf zum dritten Mal.

Jann Gartmann mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Bülach Floorball: Das Spiel werden Jann Gartmann mit vier Punkten (Tore: 3, Assists: 1) und Mischa Schmid mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Siro Zahner mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Matthew Cockerill mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Nico Derungs mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Bülach Floorball verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 4. Das Team hat 24 Punkte. Bülach Floorball spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Glattal Falcons (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Dezember (19.00 Uhr, MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf).

UH Red Lions Frauenfeld liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es UH Red Lions Frauenfeld in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team Bassersdorf Nürensdorf. Das Spiel findet am 4. Dezember statt (16.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.