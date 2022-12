Unihockey – Damen NLB Erster Sieg für Visper Lions nach drei Niederlagen Sieg für Visper Lions nach drei Niederlagen in Folge. Gegen UH Red Lions Frauenfeld gewinnt Visper Lions am Sonntag zuhause 8:7. 19.12.2022, 13.59 Uhr

(chm)

Lea Küenzi eröffnete in der 9. Minute das Skore, als sie für Visper Lions das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 10. Minute, als Nicole Haag für UH Red Lions Frauenfeld traf. Stefanie Meister erzielte in der 11. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für UH Red Lions Frauenfeld.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 13, als Natascha Passeraub für Visper Lions erfolgreich war. Cécile Müller traf in der 17. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für UH Red Lions Frauenfeld. Zum Ausgleich für Visper Lions traf Alyssa Grichting in der 20. Minute.

Pearl-Alanis George traf in der 32. Minute. Es war die Führung zum 4:3 für UH Red Lions Frauenfeld. Natascha Passeraub glich in der 33. Minute für Visper Lions aus. Es hiess 4:4. In der 35. Minute gelang Sandrine Bieri der Führungstreffer zum 5:4 für Visper Lions.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 39, als Christine Allenspach für UH Red Lions Frauenfeld erfolgreich war. Das Tor von Nina Kalbermatter in der 45. Minute bedeutete die 6:5-Führung für Visper Lions. Visper Lions baute die Führung in der 45. Minute (Sandrine Bieri) weiter aus (7:5). Die 47. Minute brachte für UH Red Lions Frauenfeld den Anschlusstreffer zum 6:7. Erfolgreich war Stefanie Meister. In der Verlängerung entschied Visper Lions das Spiel für sich. Sandrine Bieri traf in der 61. Minute zum 8:6.

Lea Küenzi mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Visper Lions: Das Spiel werden Lea Küenzi mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3), Sandrine Bieri mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) und Natascha Passeraub mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorerinnen ihres Teams. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UH Red Lions Frauenfeld: Das Spiel wird Stefanie Meister mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Cécile Müller mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Isabella Sundman mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Cécile Müller zur besten Spielerin von UH Red Lions Frauenfeld gekürt. Bei Visper Lions wurde diese Ehre Sandrine Bieri zuteil.

Visper Lions verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat acht Punkte. [[wg.team_1_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auswärts gegen UH Appenzell (Platz 1). Die Partie findet am 7. Januar statt (17.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

UH Red Lions Frauenfeld liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat zehn Punkte. [[wg.team_2_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause daheim gegen UH Lejon Zäziwil (Platz 2). Das Spiel findet am 7. Januar statt (20.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.