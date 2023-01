Unihockey – Damen UPL Erneuter Sieg für Zug United gegen Waldkirch-St. Gallen Zug United reiht Sieg an Sieg: Gegen Waldkirch-St. Gallen hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 11:0. 23.01.2023, 08.04 Uhr

(chm)

Zug United ging im ersten Drittel mit 4:0 in Führung. Und auch im zweiten Drittel war Zug United die stärkere Mannschaft und baute die Führung auf 8:0 aus. Im dritten Drittel vergrösserte Zug United die Führung gar noch und gewann schliesslich mit 11:0.

Denisa Ratajova mit fünf Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Zug United: Einen Traumtag hat Denisa Ratajova mit fünf Punkten (Tore: 3, Assists: 2) erwischt. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Stark aufgetrumpft haben Isabelle Gerig mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1), Romana Gemperle mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) und Ro. Bichsel mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) abgeliefert. Weiter hat sich Emma Hedlund mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Andrina Kiser mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Saskia Schnyder zur besten Spielerin von Waldkirch-St. Gallen gekürt. Bei Zug United wurde diese Ehre Denisa Ratajova zuteil.

Zug United liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat 34 Punkte. Zug United spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FB Riders DBR (Rang 9). Diese Begegnung findet am 11. Februar statt (19.30 Uhr, MZH Schwarz Rüti ZH).

Waldkirch-St. Gallen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat sieben Punkte. Waldkirch-St. Gallen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von Kloten-Dietlikon Jets an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Sonntag (22. Januar) statt (12.00 Uhr, Sporthalle Stighag Kloten).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.