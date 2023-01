Unihockey – Herren 1. Liga Erneuter Sieg für I. M. Davos-Klosters gegen UHC Herisau I. M. Davos-Klosters setzt seine Siegesserie auch gegen UHC Herisau fort. Das 5:4 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie. 16.01.2023, 21.59 Uhr

(chm)

Luca Rizzi eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für I. M. Davos-Klosters das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für I. M. Davos-Klosters stellte Jörg Meier in Minute 5 her. Die 13. Minute brachte für UHC Herisau den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Silas Stucki.

Mit seinem Tor in der 17. Minute brachte Luca Rizzi I. M. Davos-Klosters mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Die 25. Minute brachte für UHC Herisau den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Joel Conzett. Mit seinem Tor in der 29. Minute brachte Silvan Meier I. M. Davos-Klosters mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Jörg Meier baute in der 34. Minute die Führung für I. M. Davos-Klosters weiter aus (5:2). Joel Conzett verkürzte in der 36. Minute den Rückstand von UHC Herisau auf 3:5. UHC Herisau kam in der 37. Minute noch auf 4:5 heran, als Sascha Wohlgensinger traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Jörg Meier mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für I. M. Davos-Klosters: Das Spiel wird Jörg Meier mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Luca Rizzi mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Simon Nett mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Herisau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Joel Conzett mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Andreas Zwicker mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Urban Nüssli zum besten Spieler von UHC Herisau gekürt. Bei I. M. Davos-Klosters wurde diese Ehre Jörg Meier zuteil.

I. M. Davos-Klosters liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat 37 Punkte. I. M. Davos-Klosters tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von Pfannenstiel Egg an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 21. Januar statt (19.00 Uhr, Sportzentrum Arkaden Davos Platz).

In der Tabelle liegt UHC Herisau weiterhin auf Rang 6. Das Team hat 28 Punkte. Für UHC Herisau geht es zuhause gegen UH Red Lions Frauenfeld (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am Freitag (20. Januar) statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Herisau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.