Unihockey – Herren UPL Erfolg für Zug United gegen Waldkirch-St. Gallen Sieg für Zug United: Gegen Waldkirch-St. Gallen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 7:6. 21.11.2022, 12.22 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Pablo Mariotti in der 4. Minute. Er traf für Waldkirch-St. Gallen zum 1:0. In der 5. Minute baute Nik Odermatt den Vorsprung für Waldkirch-St. Gallen auf zwei Tore aus (2:0). In der 5. Minute gelang Zug United (Alexander Hallén) der Anschlusstreffer (1:2).

Tuukka Kivioja sorgte in der 12. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Waldkirch-St. Gallen. Alexander Hallén sorgte in der 24. Minute für Zug United für den Anschlusstreffer zum 2:3. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 26, als Julian Nigg für Zug United erfolgreich war.

Tim Mock brachte Zug United 4:3 in Führung (28. Minute). Anton Akerlund sorgte in der 32. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Zug United. In der 34. Minute gelang Waldkirch-St. Gallen (Tuukka Kivioja) der Anschlusstreffer (4:5).

Zum Ausgleich für Waldkirch-St. Gallen traf Jesper Silvonen in der 40. Minute. In der 44. Minute war es an Pablo Mariotti, Waldkirch-St. Gallen 6:5 in Führung zu bringen. Der Ausgleich für Zug United fiel in der 52. Minute (Tim Mock). In der Verlängerung entschied Zug United das Spiel für sich. Julian Nigg traf in der 67. Minute zum 7:6.

Bester Skorer bucht zwei Punkte

Skorer für Zug United: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Alexander Hallén mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Julian Nigg mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Tim Mock mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Anton Akerlund mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Adrian Furger mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Johan Larsson mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie auch die einzigen Spieler, welche für ihr Team heute punkteten.

Skorer für Waldkirch-St. Gallen: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Pablo Mariotti mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Tuukka Kivioja mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Jesper Silvonen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Jari Portmann zum besten Spieler von Zug United gekürt. Bei Waldkirch-St. Gallen wurde diese Ehre T. von Pritzbuer zuteil.

In der Tabelle liegt Zug United weiterhin auf Rang 5. Das Team hat 17 Punkte. Zug United spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: Chur Unihockey (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 27. November (17.00 Uhr, Gewerbliche Berufsschule Chur).

Unverändert liegt Waldkirch-St. Gallen auf Rang 7. Das Team hat elf Punkte. Waldkirch-St. Gallen spielt zum nächsten Mal daheim gegen HC Rychenberg Winterthur (Platz 4). Das Spiel findet am 27. November statt (17.00 Uhr, Sporthalle Tal der Demut St. Gallen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.