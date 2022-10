Unihockey – Damen NLB Erfolg für Nesslau Sharks gegen UC Yverdon Nesslau Sharks behielt im Spiel gegen UC Yverdon am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 10.10.2022, 02.08 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Laura Marendaz für UC Yverdon. In der 14. Minute traf sie zum 1:0. Der Ausgleich für Nesslau Sharks fiel in der 37. Minute (Bettina Pfiffner-Scherrer). Das Tor von Eliane Störi in der 59. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Nesslau Sharks. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tamara Grob in der 59. Minute. Sie traf zum 3:1 für Nesslau Sharks.

Beste Skorerin bucht einen Punkt

Skorerinnen für Nesslau Sharks: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Bettina Pfiffner-Scherrer (Tor: 1, Assist: 0), Eliane Störi (Tor: 1, Assist: 0), Tamara Grob (Tor: 1, Assist: 0), Nicole Meisser (Tor: 0, Assist: 1) und Simone Wyssen (Tor: 0, Assist: 1).

In der Tabelle verbessert sich Nesslau Sharks von Rang 9 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Nesslau Sharks auswärts mit seinem Tabellennachbarn Chilis Rümlang-Regensdorf (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (16.00 Uhr, Chliriethalle Oberglatt ZH).

UC Yverdon liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat drei Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es UC Yverdon zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Unihockey Basel Regio. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (18.00 Uhr, Collège des Rives Yverdon-les-Bains).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.