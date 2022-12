Unihockey – Damen NLB Deutlicher Sieg für Aergera Giffers gegen UH Red Lions Frauenfeld Aergera Giffers behielt im Spiel gegen UH Red Lions Frauenfeld am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:1. 19.12.2022, 14.00 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Stefanie Meister in der 27. Minute. Sie traf für UH Red Lions Frauenfeld zum 1:0. Zum Ausgleich für Aergera Giffers traf Samira Inglin in der 31. Minute. In der 33. Minute gelang Lea Jungo der Führungstreffer zum 2:1 für Aergera Giffers.

Aergera Giffers baute die Führung in der 35. Minute (Camille Thiébaud) weiter aus (3:1). Francine Riedo baute in der 56. Minute die Führung für Aergera Giffers weiter aus (4:1). Jana Kolly schoss das 5:1 (60. Minute) für Aergera Giffers und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Samira Inglin mit zwei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Aergera Giffers: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Samira Inglin mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es sechs Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Sarah Peter-Berger zur besten Spielerin von Aergera Giffers gekürt. Bei UH Red Lions Frauenfeld wurde diese Ehre Jennifer Lilburn zuteil.

In der Tabelle verbessert sich Aergera Giffers von Rang 5 auf 4. Das Team hat 27 Punkte. [[wg.team_1_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause auswärts gegen Floorball Uri (Platz 3). Diese Begegnung findet am 7. Januar statt (19.00 Uhr, energieUri Arena Amsteg).

Unverändert liegt UH Red Lions Frauenfeld auf Rang 8. Das Team hat neun Punkte. Die nächste Partie für [[wg.team_2_short]] steht nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen Visper Lions (Platz 9) an. Die Partie findet am Sonntag (18. Dezember) statt (16.00 Uhr, BFO Visp Visp).

