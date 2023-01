Unihockey – Herren 1. Liga Deutlicher Erfolg für UHC Herisau gegen UH Red Lions Frauenfeld UHC Herisau behielt im Spiel gegen UH Red Lions Frauenfeld am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 7:2. 23.01.2023, 10.48 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Joel Conzett, der in der 13. Minute für UHC Herisau zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 15. Minute brachte Nico Sutter UHC Herisau mit zwei Treffern 2:0 in Führung. UHC Herisau erhöhte in der 17. Minute seine Führung durch Joel Conzett weiter auf 3:0.

Noel Possag baute in der 30. Minute die Führung für UHC Herisau weiter aus (4:0). UHC Herisau erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Pascal Germann weiter auf 5:0. Nicolas Gassmann verkürzte in der 45. Minute den Rückstand von UH Red Lions Frauenfeld auf 1:5.

Jan Olbrecht verkürzte in der 49. Minute den Rückstand von UH Red Lions Frauenfeld auf 2:5. Patrick Mittelholzer baute in der 51. Minute die Führung für UHC Herisau weiter aus (6:2). Das letzte Tor der Partie erzielte Joel Conzett, der in der 58. Minute die Führung für UHC Herisau auf 7:2 ausbaute.er Traf zum dritten Mal.

Noel Possag mit vier Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für UHC Herisau: Das Spiel werden Noel Possag mit vier Punkten (Tore: 1, Assists: 3) und Joel Conzett mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie waren damit die besten Skorer ihres Teams. Weiter haben sich Patrick Frischknecht mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und Silas Stucki mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt UHC Herisau weiterhin auf Rang 6. Das Team hat 31 Punkte. Für UHC Herisau geht es auf fremdem Terrain gegen Glattal Falcons (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (22. Januar) statt (19.30 Uhr, MZH Dürrbach Wangen b. Dübendorf).

UH Red Lions Frauenfeld liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat sechs Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es UH Red Lions Frauenfeld in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team I. M. Davos-Klosters. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (22. Januar) (16.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.