Unihockey – Damen NLB Deutlicher 7:3-Erfolg für UH Lejon Zäziwil gegen UH Appenzell Sieg für UH Lejon Zäziwil: Gegen UH Appenzell gewinnt das Team am Samstag auswärts 7:3. 24.09.2022, 23.51 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für UH Appenzell: Melanie Born brachte ihre Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für UH Lejon Zäziwil fiel in der 18. Minute (Jana Zwahlen). Selina Dominguez brachte UH Lejon Zäziwil 2:1 in Führung (20. Minute).

Jasmin Bieri erhöhte in der 21. Minute zur 3:1-Führung für UH Lejon Zäziwil. Die 26. Minute brachte für UH Appenzell den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Svenja Manser. Jasmin Bieri erhöhte in der 31. Minute zur 4:2-Führung für UH Lejon Zäziwil.

Mit einem weiteren Tor erhöhte Jasmin Bieri für UH Lejon Zäziwil auf 5:2. Für das Doppelpack benötigte sie nur gerade fünf Minuten. In der 40. Minute verkleinerte Sabrina Schmid den Rückstand von UH Appenzell auf 3:5. UH Lejon Zäziwil erhöhte in der 54. Minute seine Führung durch Jana Zwahlen weiter auf 6:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Coralie Landmesser, die in der 57. Minute die Führung für UH Lejon Zäziwil auf 7:3 ausbaute.

Jasmin Bieri mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für UH Lejon Zäziwil: Das Spiel wird Jasmin Bieri mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Jana Zwahlen mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Coralie Landmesser mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UH Appenzell: Folgende Spielerinnen liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Melanie Born (Tor: 1, Assist: 0), Sabrina Schmid (Tor: 1, Assist: 0), Svenja Manser (Tor: 1, Assist: 0) und Laura Inauen (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Jasmin Bieri zur besten Spielerin von UH Lejon Zäziwil gekürt. Bei UH Appenzell wurde diese Ehre Karin Fässler zuteil.

UH Lejon Zäziwil verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Als nächstes trifft UH Lejon Zäziwil in einem Heimspiel mit Nesslau Sharks (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

In der Tabelle verliert UH Appenzell Plätze und zwar von Rang 5 auf 7. Das Team hat drei Punkte. UH Appenzell trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf UC Yverdon (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (19.00 Uhr, Collège des Rives Yverdon-les-Bains).

