Unihockey – Damen UPL Deutlicher 7:2-Erfolg für FB Riders DBR gegen Waldkirch-St. Gallen FB Riders DBR gewinnt am Sonntag zuhause gegen Waldkirch-St. Gallen 7:2. 08.01.2023, 22.40 Uhr

Das Skore eröffnete Jessica Smeds in der 9. Minute. Sie traf für FB Riders DBR zum 1:0. Mit ihrem Tor in der 9. Minute brachte Annina Faisst FB Riders DBR mit zwei Treffern 2:0 in Führung. FB Riders DBR erhöhte in der 21. Minute seine Führung durch Hana Poláková weiter auf 3:0.

FB Riders DBR erhöhte in der 25. Minute seine Führung durch Michelle Schär weiter auf 4:0. FB Riders DBR erhöhte in der 25. Minute seine Führung durch Simea Monhart weiter auf 5:0. Charisse Baumann verkürzte in der 28. Minute den Rückstand von Waldkirch-St. Gallen auf 1:5.

Andrina Schaller verkürzte in der 32. Minute den Rückstand von Waldkirch-St. Gallen auf 2:5. Iris Brünn baute in der 49. Minute die Führung für FB Riders DBR weiter aus (6:2). Das letzte Tor der Partie erzielte Melanie Klöti, die in der 50. Minute die Führung für FB Riders DBR auf 7:2 ausbaute.

Iris Brünn mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für FB Riders DBR: Das Spiel wird Iris Brünn mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Annina Faisst mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Hana Poláková mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Michelle Schär mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Melanie Klöti zur besten Spielerin von FB Riders DBR gekürt. Bei Waldkirch-St. Gallen wurde diese Ehre Andrina Schaller zuteil.

FB Riders DBR verbessert sich in der Tabelle von Rang 10 auf 9. Das Team hat neun Punkte. FB Riders DBR spielt das nächste Spiel auswärts gegen Unihockey Berner Oberland (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Januar (19.30 Uhr, RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen).

Waldkirch-St. Gallen rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat sieben Punkte. Für Waldkirch-St. Gallen geht es nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen Kloten-Dietlikon Jets (Platz 2) weiter. Diese Begegnung findet am 22. Januar statt (12.00 Uhr, Sporthalle Stighag Kloten).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.