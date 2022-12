Unihockey – Herren 1. Liga Deutlicher 6:2-Sieg für I. M. Davos-Klosters gegen Jona-Uznach Flames Sieg für I. M. Davos-Klosters: Gegen Jona-Uznach Flames gewinnt das Team am Sonntag zuhause 6:2. 19.12.2022, 14.10 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für I. M. Davos-Klosters: Silvan Tanner brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 16. Minute, als Silvan Liechti für Jona-Uznach Flames traf. Silvan Tanner erzielte in der 18. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für I. M. Davos-Klosters.

In der 26. Minute baute Jonas Schick den Vorsprung für I. M. Davos-Klosters auf zwei Tore aus (3:1). Dank dem Treffer von Pa. Köpfli (34.) reduzierte sich der Rückstand für Jona-Uznach Flames auf ein Tor (2:3). Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für I. M. Davos-Klosters stellte Kevin Bebi in Minute 36 her.

I. M. Davos-Klosters erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Silvan Meier weiter auf 5:2. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Silvan Tanner in der 42. Minute, als er für I. M. Davos-Klosters zum 6:2 traf.er traf zum dritten Mal.

Silvan Tanner mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für I. M. Davos-Klosters: Das Spiel wird Silvan Tanner mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Nino Vetsch mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es sechs Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Nino Vetsch zum besten Spieler von I. M. Davos-Klosters gekürt. Bei Jona-Uznach Flames wurde diese Ehre Joël Jud zuteil.

In der Tabelle verbessert sich I. M. Davos-Klosters von Rang 4 auf 3. Das Team hat 31 Punkte. Für [[wg.team_1_short]] geht es nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen UH Appenzell (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Januar (20.00 Uhr, Turnhalle Gringel Appenzell).

Jona-Uznach Flames steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 5). Das Team hat 25 Punkte. [[wg.team_2_short]] spielt das nächste Spiel nach der Winterpause zuhause gegen UH Red Lions Frauenfeld (Platz 11). Diese Begegnung findet am 7. Januar statt (18.00 Uhr, Turnhalle Haslen Uznach).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.