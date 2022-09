Unihockey – Damen UPL Deutliche 0:5-Niederlage im ersten Spiel für Waldkirch-St. Gallen gegen Unihockey Berner Oberland Zum Saisonauftakt gewinnt Unihockey Berner Oberland auswärts gegen Waldkirch-St. Gallen 5:0. 12.09.2022, 22.45 Uhr

(chm)

Stephanie Krähenbühl schoss Unihockey Berner Oberland in der 28. Minute zur 1:0-Führung. Karin Wenger erhöhte in der 33. Minute zur 2:0-Führung für Unihockey Berner Oberland. Melea Grossenbacher baute in der 43. Minute die Führung für Unihockey Berner Oberland weiter aus (3:0).

Unihockey Berner Oberland erhöhte in der 55. Minute seine Führung durch Tuulia Lahti weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Patricia Greber, die in der 60. Minute die Führung für Unihockey Berner Oberland auf 5:0 ausbaute.

Skorer für Unihockey Berner Oberland: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Melea Grossenbacher mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Patricia Greber mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Tuulia Lahti mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es vier Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für Waldkirch-St. Gallen: Waldkirch-St. Gallen hat kein Tor erzielt, womit sich auch keine Spielerinnen ins Skoreboard eintragen konnten.

Nach dem Spiel wurde Ladina Töndury zur besten Spielerin von Unihockey Berner Oberland gekürt. Bei Waldkirch-St. Gallen wurde diese Ehre Saskia Schnyder zuteil.

Unihockey Berner Oberland reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Das nächste Spiel trägt Unihockey Berner Oberland zuhause gegen das stark gestartete Team Red Ants Winterthur aus. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (17.00 Uhr, RAIFFEISEN Arena Gürbetal Seftigen).

Nach dem ersten Spiel steht Waldkirch-St. Gallen auf dem neunten Rang. Für Waldkirch-St. Gallen geht es in einem Auswärtsspiel gegen UHC Laupen ZH weiter. Diese Begegnung findet am 18. September statt (16.00 Uhr, Sporthalle Elba Wald ZH).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.