Unihockey – Damen NLB Deutlicher 4:1-Erfolg für Nesslau Sharks gegen Visper Lions Nesslau Sharks gewinnt am Samstag zuhause gegen Visper Lions 4:1. 21.11.2022, 12.41 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Karin Scherrer für Nesslau Sharks. In der 4. Minute traf sie zum 1:0. Wiederum Karin Scherrer erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 für Nesslau Sharks. Fiona Stemmler baute in der 38. Minute die Führung für Nesslau Sharks weiter aus (3:0).

Melina Zumtaugwald verkürzte in der 49. Minute den Rückstand von Visper Lions auf 1:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Karin Scherrer, die in der 50. Minute die Führung für Nesslau Sharks auf 4:1 ausbaute.sie Traf zum dritten Mal.

Karin Scherrer mit drei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Nesslau Sharks: Das Spiel wird Karin Scherrer mit drei Punkten (Tore: 3, Assists: 0) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Karin Scherrer zur besten Spielerin von Nesslau Sharks gekürt. Bei Visper Lions wurde diese Ehre Melina Zumtaugwald zuteil.

Unverändert liegt Nesslau Sharks auf Rang 7. Das Team hat neun Punkte. Nesslau Sharks spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen Aergera Giffers (Platz 4). Diese Begegnung findet am Sonntag (20. November) statt (18.00 Uhr, Sporthalle Giffers-Tentlingen Giffers).

Visper Lions liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat drei Punkte. Visper Lions tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von Unihockey Basel Regio an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (20. November) (19.00 Uhr, BFO Visp Visp).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.