Unihockey – Damen NLB Chilis Rümlang-Regensdorf siegt gegen UH Red Lions Frauenfeld Chilis Rümlang-Regensdorf behielt im Spiel gegen UH Red Lions Frauenfeld am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:4. 04.12.2022, 20.56 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete L. Streissguth in der 3. Minute. Sie traf für Chilis Rümlang-Regensdorf zum 1:0. In der 3. Minute baute A. Zenger den Vorsprung für Chilis Rümlang-Regensdorf auf zwei Tore aus (2:0). Die 6. Minute brachte für UH Red Lions Frauenfeld den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war L. Müggler.

M. Schürmann sorgte in der 23. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Chilis Rümlang-Regensdorf. S. Merz baute in der 27. Minute die Führung für Chilis Rümlang-Regensdorf weiter aus (4:1). In der 28. Minute verkleinerte M. Diethelm den Rückstand von UH Red Lions Frauenfeld auf 2:4.

Der Anschlusstreffer für UH Red Lions Frauenfeld zum 3:4 kam in der 29. Minute. Verantwortlich dafür war A. Steiger. Zum Ausgleich für UH Red Lions Frauenfeld traf A. Stoll in der 34. Minute. J. Tschudin sorgte in der 59. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Chilis Rümlang-Regensdorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Beste Skorerin bucht zwei Punkte

Skorerinnen für Chilis Rümlang-Regensdorf: Ins Skoreboard eingetragen haben sich S. Schellenberg mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) und V. Dazio mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es fünf Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UH Red Lions Frauenfeld: Ins Skoreboard eingetragen haben sich A. Stoll mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und L. Müggler mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spielerinnen, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle liegt Chilis Rümlang-Regensdorf weiterhin auf Rang 7. Das Team hat 14 Punkte. Chilis Rümlang-Regensdorf trifft im nächsten Spiel auswärts auf Visper Lions (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Sonntag (4. Dezember) statt (16.00 Uhr, BFO Visp Visp).

UH Red Lions Frauenfeld liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 8. Das Team hat sechs Punkte. Auf UH Red Lions Frauenfeld wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team Nesslau Sharks, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Sonntag (4. Dezember) statt (19.00 Uhr, Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld).

