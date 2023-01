Unihockey – Damen NLB Chilis Rümlang-Regensdorf mit Auswärtserfolg bei Nesslau Sharks Chilis Rümlang-Regensdorf gewinnt am Samstag auswärts gegen Nesslau Sharks 3:2. 09.01.2023, 01.25 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Sarina Merz für Chilis Rümlang-Regensdorf. In der 11. Minute traf sie zum 1:0. Zum Ausgleich für Nesslau Sharks traf Darina Wittenwiler in der 12. Minute. Leandra Richner schoss Chilis Rümlang-Regensdorf in der 14. Minute zur 2:1-Führung.

Nesslau Sharks glich in der 47. Minute durch Vera Gebert aus. In der 48. Minute schoss Sabrina Schellenberg Chilis Rümlang-Regensdorf in Führung. Es war der Siegtreffer.

Julia Tschudin mit zwei Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Chilis Rümlang-Regensdorf: Ins Skoreboard eingetragen hat sich Julia Tschudin mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit war sie die einzige Spielerin, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielte. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle verbessert sich Chilis Rümlang-Regensdorf von Rang 7 auf 6. Das Team hat 23 Punkte. Chilis Rümlang-Regensdorf spielt zum nächsten Mal zuhause gegen Unihockey Basel Regio (Platz 4). Das Spiel findet am 15. Januar statt (16.00 Uhr, Sporthalle Heuel Rümlang).

In der Tabelle verliert Nesslau Sharks Plätze und zwar von Rang 6 auf 7. Das Team hat 22 Punkte. Nesslau Sharks trifft im nächsten Spiel auswärts auf Visper Lions (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 15. Januar statt (18.00 Uhr, BFO Visp Visp).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.