Unihockey – Herren 1. Liga Bassersdorf Nürensdorf siegt gegen UHC Herisau Das 5:4 zuhause gegen UHC Herisau ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Bassersdorf Nürensdorf. 17.09.2022, 22.58 Uhr

(chm)

Andreas Zwicker eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für UHC Herisau das 1:0 markierte. Pablo Peppino Brandes erhöhte in der 7. Minute zur 2:0-Führung für UHC Herisau. Lars Blumer sorgte in der 19. Minute für Bassersdorf Nürensdorf für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Marc Bischofberger glich in der 27. Minute für Bassersdorf Nürensdorf aus. Es hiess 2:2. In der 33. Minute gelang Dario Ganz der Führungstreffer zum 3:2 für Bassersdorf Nürensdorf. David Rhyner erhöhte in der 49. Minute zur 4:2-Führung für Bassersdorf Nürensdorf.

In der 57. Minute gelang UHC Herisau (Stefan Meier) der Anschlusstreffer (3:4). Gleichstand (4:4) hiess es wieder in der 59. Minute, als Joel Conzett für UHC Herisau traf. Marc Bischofberger sorgte in der 60. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Bassersdorf Nürensdorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Marc Bischofberger mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Bassersdorf Nürensdorf: Ins Skoreboard eingetragen haben sich mit je zwei Punkten Marc Bischofberger (Tore: 2, Assists: 0), Dario Ganz (Tore: 1, Assists: 1) und Lars Blumer (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Skorer für UHC Herisau: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Andreas Zwicker (Tor: 1, Assist: 0), Joel Conzett (Tor: 1, Assist: 0), Pablo Peppino Brandes (Tor: 1, Assist: 0), Stefan Meier (Tor: 1, Assist: 0), Aurel Schmid (Tor: 0, Assist: 1) und Nico Sutter (Tor: 0, Assist: 1).

Nach dem Spiel wurde Joel Conzett zum besten Spieler von UHC Herisau gekürt. Bei Bassersdorf Nürensdorf wurde diese Ehre Marc Bischofberger zuteil.

Bassersdorf Nürensdorf liegt nach Spiel 2 (nach Punkten) mit sechs Punkten auf Rang 1. Bassersdorf Nürensdorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen I. M. Davos-Klosters. Die Partie findet am 24. September statt (19.00 Uhr, Mehrzweckhalle Klosters Platz Klosters Platz).

In der Tabelle steht UHC Herisau nach dem zweiten Spiel (nach Punkten) auf Rang 5 (drei Punkte). Das nächste Spiel trägt UHC Herisau in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team Unihockey Rheintal Gators aus. Das Spiel findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Herisau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.