Unihockey – Herren 1. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Bassersdorf Nürensdorf gegen UH Appenzell im ersten Spiel Sieg für Bassersdorf Nürensdorf gegen UH Appenzell zum Saisonauftakt. Das Resultat: 5:4. 12.09.2022, 23.26 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Lars Blumer, der in der 15. Minute für Bassersdorf Nürensdorf zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 24. Minute hergestellt: Maurin Dörig traf für UH Appenzell. In der 29. Minute war es an Jarmo Altorfer, Bassersdorf Nürensdorf 2:1 in Führung zu bringen.

Yannick Bühlmann sorgte in der 35. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Bassersdorf Nürensdorf. Die 48. Minute brachte für UH Appenzell den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Pascal Frischknecht. Zum Ausgleich für UH Appenzell traf Maurin Dörig in der 50. Minute.

Aldo Blaser brachte UH Appenzell 4:3 in Führung (51. Minute). Zum Ausgleich für Bassersdorf Nürensdorf traf Tobias Bertschi in der 53. Minute. Tim Ehrensperger sorgte in der 55. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Bassersdorf Nürensdorf. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Jarmo Altorfer mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Bassersdorf Nürensdorf: Das Spiel wird Jarmo Altorfer mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Tobias Bertschi mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UH Appenzell: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Maurin Dörig mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Pascal Frischknecht mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

In der Tabelle steht Bassersdorf Nürensdorf nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Im nächsten Spiel kriegt es Bassersdorf Nürensdorf in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn UHC Herisau zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 17. September (19.00 Uhr, Turnhalle Hatzenbühl Nürensdorf).

UH Appenzell liegt nach Spiel 1 auf Rang 7. Das nächste Spiel trägt UH Appenzell in einem Auswärtsspiel gegen das stark gestartete Team Unihockey Rheintal Gators aus. Die Partie findet am 18. September statt (17.00 Uhr, Aegeten Widnau).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.