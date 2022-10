Unihockey – Herren UPL Aussenseiter Floorball Thurgau gewinnt gegen Chur Unihockey Floorball Thurgau hat am Samstag gegen Chur Unihockey die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team, und das deutlich mit 5:1. Für [[wg.team_1_short]] war es zugleich der erste Saisonsieg im fünften Spiel. 10.10.2022, 01.47 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Aaro Helin für Chur Unihockey. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Iiro Lankinen glich in der 13. Minute für Floorball Thurgau aus. Es hiess 1:1. Yannic Fitzi brachte Floorball Thurgau 2:1 in Führung (30. Minute).

Mit seinem Tor in der 53. Minute brachte Oliver Wiedmer Floorball Thurgau mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Floorball Thurgau erhöhte in der 59. Minute seine Führung durch Eero Jalo weiter auf 4:1. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yannic Fitzi in der 60. Minute, als er für Floorball Thurgau zum 5:1 traf.

Yannic Fitzi mit zwei Skorerpunkten

Skorer für Floorball Thurgau: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Yannic Fitzi mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Eero Jalo mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Iiro Lankinen mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Janis Schwarz zum besten Spieler von Floorball Thurgau gekürt. Bei Chur Unihockey wurde diese Ehre Christoph Reich zuteil.

Floorball Thurgau verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 10. Das Team hat vier Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es Floorball Thurgau in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Floorball Köniz. Die Partie findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Paul Reinhart Halle Weinfelden).

Chur Unihockey rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 6. Das Team hat sieben Punkte. Für Chur Unihockey geht es daheim gegen Tigers Langnau (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Sonntag (9. Oktober) statt (17.00 Uhr, Gewerbliche Berufsschule Chur).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.