Ständeratswahl Wie die Gemeinde Mosnang im ersten Wahlgang gewählt hat Vier Kandidatinnen sind sich im ersten Wahlgang für die Nachfolge von Paul Rechsteiner im Ständerat gegenübergestanden: So ist in Gemeinde Mosnang gewählt worden. 12.03.2023, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 12. März haben die St.Galler Stimmberechtigten die Wahl zwischen vier Frauen als neue Ständerätin gehabt. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

(chm)

Die Stimmberechtigten in Mosnang haben bei der Ersatzwahl für einen St.Galler Ständeratssitz mit deutlicher Mehrheit für Esther Friedli gestimmt. Die SVP-Politikerin kam auf 703 Stimmen oder 70,3 Prozent. Damit sprach sich eine Mehrheit der Stimmberechtigten der Gemeinde für sie aus.

Die zweitplatzierte Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP) kam lediglich auf 125 Stimmen (12,5 Prozent), die drittplatzierte Franziska Ryser (GRÜNE) erhielt 88 Stimmen (8,8 Prozent).

Die Stimmen in der Gemeinde verteilen sich wie folgt auf die vier Kandidatinnen:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Für Friedli war das Resultat in Mosnang ihr bestes im ganzen Kanton.

Friedli in fast allen Gemeinde vorne

Über den ganzen Kanton gesehen lag Esther Friedli in nahezu allen Gemeinden an vorderster Stelle, nämlich in 73 von 75 Gemeinden. In 30 Gemeinden kam die SVP-Politikerin sogar auf eine absolute Mehrheit. Eine SVP-Kandidatur hat in der politischen Geschichte des Kantons bei einer Majorzwahl noch nie derart obenaus geschwungen.

Nur gerade in St.Gallen und Gaiserwald verpasste Friedli die höchste Stimmenzahl. Dort lagen Franziska Ryser respektive Susanne Vincenz-Stauffacher zuvorderst. Kantonsweit landete Friedli mit einem Anteil von 43,9 Prozent zwar klar auf Rang 1, verfehlte aber das absolute Mehr. Es kommt zu einem zweiten Wahlgang am 30. April.

In der folgenden Karte sehen Sie, wie die St.Galler Gemeinden gewählt haben. Fahren Sie über eine Gemeinde, um die Verteilung der Stimmen an die Bewerberinnen zu sehen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wie viele Stimmberechtigte gewählt haben

An der Ersatzwahl teilgenommen haben in Mosnang 1006 Personen, was einer Wahlbeteiligung von 47,6 Prozent entspricht. Die Wahlbeteiligung im Kanton lag bei 40,2 Prozent.

Lesen Sie unsere Analyse und die Reaktionen zum ersten Wahlgang

So haben die Gemeinden im Kanton St.Gallen im ersten Wahlgang gewählt:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dieser Artikel ist mit Hilfe eines Algorithmus erstellt worden. Datenauswertung, Textvorlage und Grafiken: Stefan Trachsel