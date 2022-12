Hochsaison So häufig sind Einbrüche in Rorschach Wenn es früh dunkel wird, haben Einbrecher wieder Hochsaison. So häufig haben sie in den vergangenen Jahren in der Gemeinde Rorschach zugeschlagen. 13.12.2022, 04.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Herbst und Winter sind wieder mehr Einbrecher unterwegs – dieses Jahr besonders. A4488/_nicolas Armer / DPA

(chm)

Zwischen 2017 und 2021 ist es in Rorschach zu 241 Einbrüchen gekommen, wie aus Daten des Bundesamts für Statistik hervorgeht. Darunter fallen sowohl Einbruchdiebstähle wie auch Einschleichdiebstähle, wobei jedes Delikt einzeln als Straftat in die Statistik einfliesst.

Auf die Bevölkerung von Rorschach hochgerechnet entspricht das 2,5 Einbrüchen pro 100 Einwohnerinnen und Einwohnern. Im Vergleich ist das viel: Die Gemeinde hat die drittgrösste Häufung in der Ostshcweiz. Aufgrund der eher kleinen Zahl an Einbrüchen können Häufungen in einzelnen Jahren aber zu einer Verzerrung führen. Der Durchschnitt in der Ostschweiz liegt bei rund 1,2 Einbrüchen pro 100 Einwohnenden.

Beliebt bei den Täterinnen und Tätern sind laut Polizei Orte, die in der Nähe der Landesgrenze oder eines Autobahnanschlusses liegen (siehe Karte unten):

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Aufgepasst am Montag, Dienstag und Mittwoch

Mehr Details zu Einbrüchen in der Region sind einer Auswertung zu entnehmen, welche die Versicherungsgesellschaft Mobiliar mit Einbruchsmeldungen ihrer Kunden durchgeführt hat. Im Postleitzahlgebiet 9400, das in der Gemeinde Rorschach liegt, beträgt die durchschnittliche Schadenssumme demnach rund 2510 Franken.

Aus den Mobiliar-Daten, welche die Jahre 2013 bis 2017 abdecken, geht auch hervor, dass es am Montag, Dienstag und Mittwoch in Rorschach am häufigsten zu Einbrüchen kommt. Von allen Monaten haben Februar, Mai und Dezember die grösste Einbruchshäufigkeit. Die Tages- und Monatsangaben unterliegen wegen der kleinen Zahlen allerdings einer gewissen Zufälligkeit.

Im laufenden Jahr verzeichnen mehrere Kantone erstmals seit Jahren wieder mehr Einbrüche. Der Kanton Thurgau registrierte beispielsweise bis Ende Oktober fast doppelt so viele Einbrüche wie im Vorjahreszeitraum. Grund dürfte ein Aufholeffekt nach zwei einbruchsarmen Pandemiejahren sein.

Mehr zum Thema Einbrüche:

Der grosse Einbruchs-Faktencheck für die Ostschweiz: Welche Gemeinden am häufigsten betroffen sind, wie man sich einfach schützen kann

In einigen Kantonen bietet die Polizei Beratung zur Einbruchsprävention an: Lesen Sie unsere Reportage von einem solchen Hausbesuch

Dieser Artikel ist mit Hilfe eines Algorithmus erstellt worden. Datenauswertung, Textvorlage und Grafiken: Mark Walther und Stefan Trachsel.