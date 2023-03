Immobilien Immobilienpreise im Oberengadin: Nochmals eine markante Steigerung Die Eigenheim-Preise in der Schweiz steigen seit über zwanzig Jahren. Im Oberengadin gab es 2022 gar eine Steigerung im zweistelligen Prozentbereich. 04.03.2023, 05.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Nachfrage nach Wohneigentum ist nach wie vor hoch Christian Beutler / KEYSTONE

(chm)

Die Region Oberengadin hat wie alle Regionen in der Schweiz einen immensen Preissprung bei Immobilien erlebt: Seit dem Jahr 2000 sind Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser markant teurer geworden.

Ein Einfamilienhaus im Oberengadin kostete Ende 2022 nach einer Auswertung der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner zwischen 1,34 und 1,64 Millionen Franken. Das ist doppelt so viel (+100 Prozent) wie noch zur Jahrtausendwende, also vor 22 Jahren.

Im grossen Mittelfeld

Die Region gehört damit weder zu den günstigsten noch zu den teuersten Gebieten der Schweiz. Am teuersten sind die Regionen um den Zürcher-, Zuger- und Genfersee sowie Basel-Stadt. Am wenigsten kostet ein Einfamilienhaus in Randregionen wie dem Jura. Von der teuersten zur günstigsten Region geordnet liegt die Region Oberengadin für den Hauskauf auf Rang 29 von 106 Regionen.

Ähnlich wie bei den Einfamilienhäusern sieht es auch bei den Eigentumswohnungen aus: Eine typische Wohnung in der Region kostete zwischen 1,67 und 2,04 Millionen Franken. Verglichen mit dem Wert von 2000 ist das mehr als doppelt so viel (+169 Prozent). Rangmässig liegt die Region Oberengadin auf Platz 2.

Das durchschnittliche jährliche Wachstum im Oberengadin seit 2000 betrug 3,2 Prozent. In der Schweiz waren es 3,6 Prozent. Im Wohnungsmarkt wuchsen die Preise in der Region im Schnitt 4,6 Prozent pro Jahr, während es in der Schweiz 4,0 Prozent waren.

So haben sich die Immobilienpreise in der ganzen Schweiz seit Beginn des Immobilienbooms zur Jahrtausendwende verändert:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

«Der Boom ist zu Ende»

Über zwei Jahrzehnten lang sind die Immobilienpreise immer nur gestiegen. Die Ökonomen der Grossbank Credit Suisse stellten in einer neuen Studie aber fest: «Der Eigenheim-Boom ist zu Ende.»

Zwar gehen sie davon aus, dass die Preise dieses Jahr nochmals steigen, jedoch nur noch geringfügig. 2024 könnten sie dann sogar sinken, wenn auch nur leicht. Erklärt wird das Boom-Ende damit, dass die boomende Nachfrage weggefallen ist. Die Zinswende ist die Hauptursache dafür: Die höheren Zinsen haben Hypotheken für noch mehr Leute unerreichbar gemacht.

Im vergangenen Jahr haben die Preise zwar national nochmals deutlich angezogen, dies jedoch vor allem im ersten Halbjahr, wie Robert Weinert, Immobilienexperte bei Wüest Partner, ausführte. Danach sei es zu einer deutlichen Verlangsamung gekommen. «Es gibt einzelne Regionen, wo die Trendwende schon etwas stärker spürbar ist.»

Wie sich die Immopreise im Oberengadin im Jahr 2022 verändert haben

Die Region Oberengadin gehört zu jenen, in denen von einer Stabilisierung noch nichts zu spüren war. Im Gegenteil: Die Preise für Einfamilienhäuser sind per Ende 2022 im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 10,7 Prozent gestiegen. Bei Wohnungen lag das Plus bei 14,5 Prozent.

Der Immobilienmarkt reagiert träge auf Veränderungen, zumal der Kaufprozess lange dauert. Laut Wüest Partner sind die regionalen Veränderungen deshalb mit Vorsicht zu interpretieren. Ein Blick auf die Preisveränderungen zwischen 2021 und 2022 zeigt aber, dass die Nachfrage in mehreren Gegenden nachgelassen hat:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Klicken Sie auf einen Regionen-Namen, um zu einem detaillierten Artikel über die dortige Preissituation zu gelangen:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Lesen Sie mehr zum Thema Immobilien

Das war's! Nach über 20 Jahren ist der Immobilien-Boom vorbei – so haben sich die Preise bewegt, so geht es nun weiter

Die Inflation ist nicht verscheucht – das sind die Risiken für Hypozinsen und Immobilienpreise

Preissturz! Immobilien zu 20 Prozent tieferen Preisen verkauft – was dahinter steckt

--

Das Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner berechnet die Preise mittels einer umfangreichen Datenbank von Haustransaktionen. Pro Region schätzen die Immobilienexperten die Preise statistisch für ein Modell-Einfamilienhaus (500m2 Grundstück, 170m2 Wohnfläche, 5-jährig) und eine Modell-Wohnung (110m2 Wohnfläche, 5-jährig, mit Terrasse). Dieser Artikel wurde mit Hilfe eines Algorithmus automatisiert erstellt. Textvorlagen: Stefan Trachsel und Niklaus Vontobel.