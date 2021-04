Die Würfel sind aus Sicht der Kantonsregierung gefallen. In einem Bericht listet sie auf, welche Projekte mit den 127 Millionen Franken aus dem Börsengang der Kantonalbank beglückt werden sollen. Mit dabei: Ein Markt Thurgau in der Stadtkaserne Frauenfeld sowie ein Kultur- und Erlebniszentrum in Weinfelden.

Christian Kamm 23.04.2021, 17.07 Uhr