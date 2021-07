Geld Ausflugstipps, die das Portemonnaie schonen: So sparen Sie in Ostschweizer Museen, Kinos und auf Zugreisen Ferien in der Schweiz können teuer werden, gerade für Familien läppern sich die Kosten für Eintritte, Zugfahrten und Mittagessen. Mit diesen Tipps reissen die Sommerferien kein Loch in die Kasse. Jolanda Riedener 11.07.2021, 05.00 Uhr

Das Naturmuseum in St.Gallen dürfen Kinder in Begleitung ihrer Eltern gratis besuchen. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 16. Mai 2019)

Inhaltsverzeichnis

Hier dürfen Kinder gratis rein

Wer in Begleitung der Eltern oder anderen Erwachsenen unterwegs ist, zahlt in einigen Museen keinen Eintritt. Empfehlenswert ist, einen Ausweis dabei zu haben. Eine Übersicht über die Ostschweiz:

Stiftsbezirk St.Gallen: Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt, wenn sie den Stiftsbezirk mit ihren Eltern besuchen. Rabatte gibt es für Studenten, Lernende, Schüler oder Gruppen ab zehn Personen.

Im Momö, dem Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum in Arbon, zahlen Kinder bis 16 Jahre keinen Eintritt.

In Arbon wurde 2018 das Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum (Momö) eröffnet. Bild: Reto Martin

Im Historischen und Völkerkundemuseum, Textilmuseum, Kunstmuseum, Museum im Lagerhaus sowie in der Kunsthalle St.Gallen profitieren Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre auch ohne Begleitung von einem Gratisticket. Vergünstigungen gibt es ausserdem für Studierende, Lernende oder AHV-Bezügerinnen und -Bezüger.

Das Naturmuseum St.Gallen gewährt Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren in Begleitung freien Eintritt. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, die in den Kanton St.Gallen oder Appenzell Ausserrhoden wohnen, dürfen das Museum ebenfalls gratis besuchen. Rabatte gibt es für Gruppen, AHV-Berechtigte oder Lernende. Das Kunstmuseum Thurgau in Warth ist für Kinder bis 16 Jahre kostenlos.

Ausserdem ist die Seilbahn auf den Hohen Kasten ab Brülisau für Kinder bis und mit 15 Jahren gratis. Mit den Bergbahnen am Flumserberg fahren Kinder bis zum 12. Geburtstag in Begleitung Erwachsener ebenfalls kostenlos.

Vergünstigte Kino- und Theatereintritte

Im Kinok, dem Cinema in der Lokremise St.Gallen, gibt es immer montags vergünstigte Eintritte: Dann kostet ein Ticket 11 statt 16 Franken. Das Cinewil in Wil bietet montags ebenfalls vergünstigte Tickets an: Das Billett kostet dann 12 statt 14 oder 16 Franken.

Immer montags kostet der Eintritt im St.Galler Kinok fünf Franken weniger. Bild: Raphael Rohner (St.Gallen, 19. April 2021)

Im Kino Madlen in Heerbrugg profitieren die Gäste immer dienstags und mittwochs von vergünstigten Eintritten: Dann kostet das Filmerlebnis jeweils 12 statt 14 Franken. Im Kino Rosental in Heiden gibt es zwar keinen Tag, an dem die Billette günstiger sind, dafür aber einen Mengenrabatt: Wer ein Fünferblöckli für 70 Franken kauft, gibt 14 statt der regulären 15 Franken fürs Filmvergnügen aus.

Wer jung und spontan ist, kommt am Theater St.Gallen zu besonders günstigen Eintrittskarten: Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn erhalten alle Personen bis 20 Jahre sowie Studierende oder Auszubildende, die nicht älter als 30 Jahre alt sind, das Theaterticket zum halben Preis. Konzertbillette gibt es für 10 Franken. Den entsprechenden Ausweis muss man bereithalten.

Am günstigsten in der Bahn und auf dem Schiff

Wer gerne ausgiebig auf dem Bodensee unterwegs ist, löst für seine Sprösslinge die Tageskarte für Kinder bis 15 Jahre. Sie kostet acht Franken. Dieses Angebot der Vereinigte Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU) gilt für Kinder in Begleitung Eltern mit einem regulären Ticket. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 49.50 Franken: Die SBS-Tageskarte ist auf allen Kursschiffen der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt (ohne Fähre) gültig.

Auf dem Walensee fahren Kinder bis 16 Jahren immer am ersten Samstag im Monat gratis mit den Eltern oder Grosseltern mit.

Wer einen Ausflug mit dem Zug plant und früh ein Billett besorgt, spart Geld. Bild: Ralph Ribi (9. Mai 2017)

Wer mit dem Zug unterwegs ist und seinen Ausflug früh plant, spart mit der SBB-Spartageskarte: Damit ist man ab 29 Franken mit Halbtax oder 52 Franken regulär einen Tag lang in der ganzen Schweiz unterwegs. Die Preise variieren je nach Nachfrage und Zeitpunkt der Buchung. Für Kinder bis 16 Jahre gibt es die Kindertageskarte für 19 Franken, damit können sie auch alleine oder mit anderen Kindern reisen.

Für Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern im Zug unterwegs sind, kann sich ausserdem die Juniorkarte lohnen: Für 30 Franken reisen Kinder ab 6 Jahren bis vor dem 16. Geburtstag ein ganzes Jahr lang in Begleitung eines Elternteils gratis durch die Schweiz. Ab dem dritten Kind ist die Juniorkarte gratis.

Die 9-Uhr-Tageskarten des Tarifverbunds Ostwind kosten 40 Franken und mit Halbtax 20 Franken. Sie sind nur in den angegebenen Zonen und von Montag bis Freitag ab 9 Uhr gültig. Am Wochenende und an Feiertagen ist die 9-Uhr-Tageskarte ohne zeitliche Einschränkungen gültig. Die Ostwind Tageskarte Plus kombiniert Zug- und Schiffsverbindungen auf dem Bodensee und dem Walensee. Sie ist für 64 Franken oder mit Halbtax für 33 Franken zu haben.

Kostenlose Ausflugstipps

In der Ostschweiz gibt es auch eine Reihe an Ausflugszielen, die für die Bevölkerung gratis sind. Zum Beispiel ein Besuch im Botanischen Garten St.Gallen, zu dem ein Tropenhaus gehört. Eine weitere Attraktion in der Gallusstadt ist der Wildpark Peter und Paul, wo man Luchs, Steinböcke und Murmeltiere ebenfalls ohne Eintritt besuchen kann.

Der Luchs im Wildpark Peter und Paul ist eine der Hauptattraktionen. Bild: Raphael Rohner (St.Gallen, 19. Mai 2019)

Hochkarätige Kunstwerke gibt es im Forum Würth in Rorschach zu bestaunen: Die wechselnden, umfassenden Ausstellungen aus der Sammlung kann man im Würth Haus gratis besuchen. Freien Eintritt gibt es für die Besucherinnen und Besucher der Kunsthalle Wil, die jeweils zeitgenössische Werke zeigt.

Mehrere kostenlose Museen gibt es im Kanton Thurgau: Sowohl das Naturmuseum in Frauenfeld als auch das Historische Museum im Schloss Frauenfeld steht Besucherinnen und Besuchern offen. Gratis sind auch das Museum für Archäologie in Frauenfeld und das Ittinger Museum in Warth.

Ohne Eintrittskosten zugänglich ist der Freizeit- und Tierpark auf dem Erlebnisflugplatz Sitterdorf. Für einzelne Attraktionen wie Karusselle muss man Jetons kaufen.

Wer mit der Familie eine besondere Wanderung unternehmen will, besucht einen der zahlreichen kostenlosen Themenwege in der Ostschweiz. Zum Beispiel empfehlen sich der Witzweg von Heiden nach Walzenhausen, der Bänkliweg in Rorschacherberg oder der Barfussweg in Jakobsbad. Auch der Klangweg in Wildhaus ist ein Besuch wert sowie der Munggeweg in Amden. Oder man wählt eine Route zu den schönsten Schaukeln in Diessenhofen, Hüttwilen, Ermatingen und Steinebrunn.

Ein weiterer Tipp: Immer im Mai findet der Internationale Museumstag statt: Dann sind fast alle Museen in der Schweiz dem Publikum kostenlos zugänglich.

Spezialangebote und Kombitickets

Von Vergünstigungen profitiert, wer ein Ticket für zwei Museen kauft. Zum Beispiel bietet die Schaukäserei in Stein solche Kombitickets an. Erwachsene zahlen für den Eintritt in die Schaukäserei (separat 9 Franken) und ins Appenzeller Volkskundemuseum (separat 7 Franken) zusammen 13 Franken.

Für Genussmenschen empfiehlt sich das Kombiticket «Chäs und Schoggi»: Auf die Eintritte ins Chocolarium Flawil und in die Schaukäserei Stein wird eine Ermässigung von 20 Prozent gewährt: Erwachsene zahlen 20 Franken, Kinder bis 16 Jahre 12 Franken und das Familienticket kostet 49 Franken. Die beiden Häuser müssen nicht am selben Tag besucht werden.

Wer das Kinok in der Lokremise St.Gallen besucht, kann sich gleichentags gratis die Kunstausstellung im selben Haus anschauen.

Jeweils am 1. August ist das Festungsmuseum Heldsberg in St.Margrethen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Anlässlich des Nationalfeiertags erhalten an diesem Tag alle eine gratis Bratwurst mit Brot.

Geburtstagskinder dürfen gratis mitfahren

Bei diversen Freizeitanbietern gilt, dass Personen an ihrem Geburtstag einen gratis Eintritt erhalten. Zum Beispiel im Wandergebiet Pizol ist die Berg- und Talfahrt am Geburtstag gratis.

Passagiere der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt (SBS) fahren an ihrem Geburtstag ebenfalls gratis: Ein Ticket muss man an den Verkaufsstellen trotzdem lösen, um von der freien Fahrt mit allen Kursschiffen inklusive der Fähre Romanshorn-Friedrichshafen zu profitieren. Das Ticket ist nur an diesem Tag gültig.

Im Cinewil dürfen Geburtstagskinder gratis ins Kino, wie auch im Kino Madlen in Heerbrugg. Im Connyland in Lipperswil dürfen Kinder bis 14 Jahren an ihrem Geburtstag den Freizeitpark gratis besuchen.

Aktionen auf Onlineplattformen und in Familienclubs

Ziemlich bekannt ist die Plattform Deindeal.ch: Hier locken Unternehmen Kundinnen und Kunden mit Rabatten an. Die verfügbaren Angebote variieren stark und umfassen verschiedenste Bereiche wie Beauty, Freizeit, Gastro oder aber auch Reinigungsangebote. Bevor man den Gutschein bucht, sollte man das Angebot genau prüfen: Etwa darauf, in welchem Zeitraum und für was genau der Gutschein gültig ist.

Ebenfalls vergünstigte Aktivitäten in der ganzen Schweiz wie Bahnfahrten, Hotelübernachtungen oder Eintritte bieten die Seiten Sommerpauschalen.com oder Sonderangebote.ch an. Auch hier gilt es, das Angebot gut zu prüfen und allenfalls Preise zu vergleichen, bevor man bucht.

Grossverteiler wie Migros und Coop bieten für Familien, die Mitglied im jeweiligen Club sind, vergünstigte Freizeitangebote an: Das sind zum Beispiel Famigros oder Hellofamily.