Jährlich ziehen Zehntausende von Zugvögeln am Bodensee vorbei

Zugvögel Bevor es weiter Richtung Süden geht: Derzeit sind Zehntausende von Zugvögeln am Bodensee unterwegs Wie jedes Jahr spielt sich am Bodensee ein Naturspektakel ab: So machen hier Tausende von Zugvögeln halt, bevor ihre lange Reise über die Alpen weitergeht. Besonders im Rheindelta auf österreichischer Seite sind teils seltene Vogelarten zu sehen. Alain Rutishauser 04.10.2021, 17.52 Uhr

Hunderte von Tauchenten im Rheindelta des Bodensees bei Vorarlberg. Bild: Johanna Kronberger

Ein Silberreiher, aufgenommen am Bodensee auf Schweizer Seite. Bild: Johanna Kronberger

Laubblätter fegen in kleinen Wirbelstürmen über Stein und Asphalt, das Blau am Himmel ist einem nebligen Grau gewichen und Shorts, Sommerkleid und Kurzarmhemden sind endgültig im Schrank verschwunden. Es ist Herbst. Was nebst den genannten Dingen auch gewiss ist: Es versammeln sich wieder Zehntausende von Zugvögeln am Bodensee. Er ist ihr jährlicher Zwischenstopp, bevor sie ihren langen Flug über die Alpen Richtung Süden in Angriff nehmen. Vor allem im Rheindelta können sogenannte «Birdspotter» die Vögel sehr gut und leicht beobachten.