Glosse Gehet hin und mehret euch: St.Galler Katholiken unterstützen Vaterschaft im Vatikan Ein Familienzimmer für Schweizer Gardisten mit Kinderwunsch: Das Katholische Kollegium des Kantons St.Gallen sprach am Dienstag 1,5 Millionen für die Kaserne der Schweizer Garde in Rom. Noemi Heule 19.11.2020, 05.00 Uhr

Die Kollegiumsmitglieder sagen «Ja», auch zu einer Finanzspritze an eine neue Kaserne für die Schweizer Garde in Rom. Die Sitzung fand coronabedingt zum ersten Mal in der St.Galler Kathedrale statt.

Bild: Regina Kühne

Das letzte Traktandum war die grösste Knacknuss: Das Katholische Kollegium entschied an seiner Sitzung vom Dienstag über die Kaserne der Schweizer Gardisten. Eine neue Präsidentin und ein defizitäres Budget bargen weit weniger Zündstoff als der Neubau in Rom. Denn die marode Kaserne in der ewigen Stadt kann an Glanz längst nicht mehr mit den samtenen Uniformen seiner Bewohner mithalten. 55 Millionen soll ein Neubau kosten. Die Katholiken aus dem Kanton St.Gallen steuern über einen Fonds 1,5 Millionen bei.