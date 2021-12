Geheimtipp in St.Gallen: Robert Gemperle betreibt das Brocki 55

Nirgends ist die Brockenhaus-Dichte so hoch wie in der Deutschschweiz. Die meisten werden von sozialen Organisationen betrieben, wie die Blaukreuz Brockenstube an der Turnerstrasse 20 in St.Gallen. Auf zwei Stockwerken finden sich Kleider, Möbel, Elektronik, Geschirr und Bücher. Zwei weitere Brockis betreibt das Blaue Kreuz in Berneck und Gais - in Gais seit 1977.

Man habe in den letzten Jahren Kundschaft gewonnen, sagt Blaukreuz-Sprecher Mauro Garzi. Das liege einerseits an den Anstrengungen, die Brockenstuben attraktiv einzurichten. Andererseits habe man die Öffnungszeiten in St. Gallen angepasst und neu von 10 bis 18 Uhr durchgehend offen.

Nach den Lockdowns war ein Nachholbedarf da – zum Konsumieren, aber auch zum Ausmisten. Die Leute hatten Zeit, ihre Keller und Estriche zu räumen und die Sachen in die Brockis zu bringen. Besonders gut laufe der Bereich Mode, sagt Garzi. «Wir stellen einen grossen Secondhandtrend bei Jugendlichen fest.» Teenager, die sich mit Nachhaltigkeit befassen, verbringen den schulfreien Nachmittag im Brocki statt bei H&M oder Zara.

Dass die Kleiderabteilung besonders beliebt ist, stellt man auch im Heilsarmee-Brocki im Gossauer Industriegebiet fest. Alteingesessen in St. Gallen ist das Goliath-Brocki an der Goliathgasse 18, betrieben von der Firma GHG. An der Oberstrasse 185 bietet Dany’s Trödlerbude jeden Samstag Kuriositäten an, in Winkeln betreibt Irene Hug ebenfalls samstags an der Schoretshuebstrasse 31 ein Brocki in einer Scheune. In Rorschach kann man in der Hiob-Brockenstube an der St. Gallerstrasse 16 und in der Brockenstube Rorschach an der Säntisstrasse 7 stöbern.

In Brockis kommt man schnell ins Gespräch, wenn man etwa über die Herkunft eines Stuhls fachsimpelt oder beim Betrachten eines alten Stücks an die Kindheit erinnert wird. Einzelne Brockis bieten den auch Kaffee und Kuchen an, wie das Winwin in Herisau.

Brockis sind etwas typisch Schweizerisches. «Dass der Warenstrom ein vielfach hochwertiger ist und niemals versiegt, verdankt sich dem ungeheuren Reichtum dieses Landes», heisst es im Buch «Die schönsten Brockis der Schweiz». Für manche Paare und Familien gehört der Brockibesuch gar zum regelmässigen Samstagsprogramm.

Da Retro-Möbel hip sind, grasen jedoch auch Profi-Händler das Sortiment ab. Onlineportale wie Ricardo, Ebay und Tutti haben das Geschäft verändert. Man kann im Netz schnell etwas recherchieren. Falsche Informationen führend jedoch auch dazu, dass Artikel oft zu teuer angeboten werden.

Brockis basieren darauf, dass Altwaren als Spenden an sie abgegeben werden. Zudem bieten einige beeinträchtigten Menschen eine Beschäftigung. (mem)