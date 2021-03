Gegentribüne Luzern und St.Gallen mit enormer Offensivkraft – aber Zeidlers Team fehlt ein Plan B Die Feststellung mag überraschen. Luzern hat eher den Ruf, als solide Handwerker-Mannschaft aufzutreten. Doch der Blick auf die Zahlen verrät zusätzliche Qualitäten: Das Ensemble von Trainer Fabio Celestini hat inzwischen mehr Tore erzielt als Leader Young Boys. Fredi Kurth 08.03.2021, 14.16 Uhr

An diesem Punkt muss man ansetzen bei der Nachforschung für die unglaubliche, und vor allem unglaublich rasche Wende im Spiel des FC St.Gallen auf der Luzerner Allmend. Natürlich: Zeidlers Leute hätten die Partie in der ersten Halbzeit entscheiden können, entscheiden müssen. Und das erste Gegentor entstand aus einer Verknüpfung unglücklicher Umstände: dreimal knapp den Zweikampf gegen den Torschützen Varol Tasar verloren, der am Schluss dann noch von einem Eigentor profitierte.

Aber spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte St.Gallen über einen Plan B verfügen müssen, in Anbetracht der in der zweiten Halbzeit zu erwartenden schwindenden Kräfte und des Sturmlaufs der Luzerner. Aber einen solchen kennt die Mannschaft nicht, weil das nicht ihre Spielweise ist.

Luzern reagierte in Zürich anders

St.Gallen bewegte sich nach der Pause im Halbfeld zwischen Vorwärtsdrang und zu wenig gesicherter Abwehr – ein gefundenes Fressen für die Luzerner. Sie haben inzwischen 43 Tore erzielt, eins mehr als der ungefährdete Meister Young Boys, aber sie hat auch acht mehr erhalten als St.Gallen. Die Espen und Luzern stehen für attraktiven Fussball, nur dass sie ihn auf ziemlich verschiedene Weise anstreben.

Lawrence Ati Zigi: Note 4. Hat zuerst nichts, dann viel zu tun. Höchstens beim 2:2 durch Schürpf mit Abwehrchancen.

Musah Nuhu: Note 3,5. Räumt in der Mitte lange Zeit gut auf. Beim 2:2 zu ungestüm – und dann vor dem 2:4 zu zögerlich.

Leonidas Stergiou: Note 3,5. Auf der Seite nicht mit dem gleichen Selbstverständnis wie in der Innenverteidigung.

Basil Stillhart: Note 3. Auch er: Ohne Einfluss nach seiner Einwechslung. Jordi Quintillà: Note 4. Steht oft am Anfang von St.Galler Angriffen, viel Übersicht. Kann am Ende keine Impulse mehr geben.

Jérémy Guillemenot: Note 3. Er kommt nach einer Stunde – ohne Zugriff auf die Partie.

Victor Ruiz: Note 4,5. Zeigt hinter der Spitze zu Beginn eine starke Partie. Zwei Assists. Danach immer weniger präsent.

Lukas Görtler: Note 4,5. Wie so oft eine auffällige Figur. Umsichtig und zweikampfstark – wird nach 70 Minuten angeschlagen ausgewechselt.

Thody Élie Youan: Note 3,5. Mit starkem, mutigem Beginn, mit viel Zug nach vorne. Ist nach dem 1:2 kaum mehr zu sehen. Miro Muheim: Note 3,5. Defensiv solid. Noch fehlt beim Rückkehrer der Schwung im Spiel nach vorne.

Kwadwo Duah: Note 4. Sehr starker Schlenzer zum 1:0. Verpasst danach aber mehrmals die Entscheidung.

Boubacar Traorè: Note 3. Pechvogel: Kommt in der 60. Minute, verletzt sich kurz vor Schluss – hat kaum Aktionen.

Tim Staubli: Note 3. Auch er ist nach der Einwechslung kaum zu sehen.

Boris Babic: Kommt zehn Minuten vor Schluss – ohne Bewertung.

Yannis Letard: Note 4. Bei seinem ersten Auftritt seit langem zunächst auffällig ballsicher – gegen Ende oft nicht mehr auf der Höhe. Chukwubuike Junior Adamu, Note: 4. Auch er zeigt auffällige Startminuten und trifft stark per Kopf zum 2:0. Dann fehlen die Ideen.

Celestini zieht den Überfall aus der Abwehr vor. Die Parallelen aber waren diesmal verblüffend: Luzern ging erst zuletzt beim FC Zürich so rasch mit zwei Toren in Führung wie nun St.Gallen. Aber danach schalteten die Innerschweizer ziemlich auf Defensive und Ballbesitz um und brachten einen 2:1-Auswärtssieg nach Hause.

Erinnerungen an den Cupfinal

Ich mag mich in 60 Jahren FC St.Gallen an kein Spiel erinnern, in dem die Grün-Weissen ein Spiel so klar dominiert und schliesslich so diskussionslos verloren haben. «Da war doch der Cupfinal 1998», werden jetzt einige einwenden. Ja, natürlich. Als ob es gestern wäre: Eddy Vurens legt sich ein paar Minuten nach der Pause den Ball für den Penalty zurecht – und verschiesst. Statt 3:0 steht es wenig später nur noch 2:1 gegen Lausanne. Aber jenes Spiel im Wankdorf geht in die Verlängerung. St.Gallen vergibt Chancen zum Sieg und scheitert schliesslich im Penaltyschiessen.

Gebremster Thurbo

Nun ist Coronazeit. Die Spiele folgen sich Schlag auf Schlag. Es gilt, sorgsam mit den Kräften umzugehen. Die meisten Mannschaften passen sich an, auch solche, die sonst wie die Espen wenn immer möglich den Vorwärtsgang einschalten. Zumindest in der Super League ist St.Gallen das einzige Team, das dies derart konsequent umsetzt. Schon gegen Zürich lag der St.Galler Thurbo mit zwei Toren voran – und bereits bis zur Pause wieder zurück. So verliert nur St.Gallen.

Goalie Zigi musste sich in Luzern vier Mal geschlagen geben. Bild: Freshfocus

Im Ausland haben sich viele renommierte Mannschaften angepasst. Auch Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen oder Leipzig können nicht immer nur stürmen. Bayern München ist eine Ausnahme, sieht sich jetzt aber stark bedrängt, und Liverpool klettert in der Tabelle nach sechs Niederlagen in sieben Spielen rasch nach unten. Würde der FC St.Gallen in gleicher Weise abstürzen, sähe er sich in der Mini-Liga Super League bald am Abgrund.

Andere Gegner, bessere Chancen?

Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Es wird wieder Phasen geben, in denen die Rechnung der St.Galler aufgehen dürfte. Denn nicht jedes Team passt so schlecht zu St.Gallens Spielidee wie jene der Luzerner, die schon im ersten Match auf der Allmend zweimal einen Rückstand aufholten (2:2). Zudem konnte St.Gallen kürzlich just gegen die Innerschweizer einen Rückstand in einen Sieg umbiegen (allerdings in Überzahl) und im November gegen Lausanne ein 0:2 wettmachen.

Doch der Zeitpunkt naht, bei dem abenteuerliche Fussball-Romantik häufiger gepaart sein muss mit intelligentem Kampf und vor allem Punktgewinn. Young Boys im Europacup-Stress, Lausanne und Zürich heissen die nächsten Gegner. Danach wird man vielleicht besser erkennen, in welche Richtung die Thurbo-Reise führt.