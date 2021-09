Gefährliche Kreuzung bei Restaurant Brauwerk am St.Galler Bahnhof

Gefährlicher Zebrastreifen Autoposer schiessen mit Vollgas um die Ecke: Warum die Kellner des St.Galler «Brauwerks» den gefährlichsten Job der Stadt haben Wer im Restaurant Brauwerk beim St.Galler Bahnhof serviert, braucht starke Nerven: Die Kellnerinnen und Kellner müssen eine stark befahrene Strasse überqueren, um die Gäste im Bahnhofpärkli zu bedienen. Vor allem am Samstagabend sind zahlreiche Autoposer unterwegs, die mit Tempo scharf ums Eck brausen. Melissa Müller Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Mitarbeiterinnen des «Brauwerks» beim St.Galler Hauptbahnhof müssen über den Zebrastreifen, um die Gäste im Bahnhofpärkli zu bedienen. Dabei kommt es öfter zu gefährlichen Situationen. Bild: Andrea Stalder

Um ein Haar wäre Joël Hardegger kürzlich unters Auto gekommen. Es geschah, als der Betriebsleiter des «Brauwerks» die Schützengasse überquerte, um Gäste im Bahnhofpärkli zu bedienen. Ein Autofahrer, der von der Bahnhofstrasse herkommend um die Kurve schoss, sah den 29-Jährigen erst spät und drückte auf die Vollbremse. Worauf das hintere Auto dem vorderen ins Heck prallte. «Zum Glück gab es nur einen Blechschaden», sagt Hardegger, der mit einem Schrecken davon kam.

«Es ist hier schon ein paar Mal zu brenzligen Situationen gekommen.»

Auch Passantinnen und Passanten seien schon in gefährliche Situationen geraten. Glücklicherweise sei noch niemandem etwas zugestossen. Doch Hardegger sorgt sich um die Sicherheit seines Teams.

Die sechs Serviceangestellten müssen x-mal pro Schicht über den Zebrastreifen, um die Gäste im Pärkli zu bewirten. Michelle Pema, die seit zwei Monaten im «Brauwerk» serviert, ist schon ein paar Mal erschrocken, wenn Autos wie aus dem Nichts um die Kurve kamen. «Mehrmals musste ich einen Schritt zurück machen, um auszuweichen.»

Polizei: «Kein Unfall, keine Reklamationen»

Wie schätzt die Stadtpolizei St.Gallen die Lage ein? «Bislang ist dort kein Unfall registriert», sagt Mediensprecher Dionys Widmer auf Anfrage. «Ebenso haben wir keine Reklamationen oder Meldungen aus der Bevölkerung bezüglich gefährlicher Situationen.» Eine Geschwindigkeitsreduktion oder Anpassung der Verkehrssituation sei daher nicht vorgesehen.

Ungemütlich wird es vor allem am Wochenende, wenn Autoposer ihre Runden drehen. Mit laut aufheulenden Motoren präsentieren sie die auf Hochglanz polierten Boliden. Viele drehen Runden und fahren fünf bis zehnmal pro Abend an der Gefahrenstelle vorbei. Mancher Lenker konzentriert sich mehr aufs Handy als auf die Strasse. Und merkt erst spät, dass da noch jemand über den Zebrastreifen geht.

Das erste, was Joël Hardegger neuen Angestellten einschärft, ist:

«Schau genau, bevor du über die Strasse gehst. Nimm dir Zeit, auch wenn ein Gast wartet und es hektisch wird und du unter Druck stehst. Es wäre das Schlimmste, wenn etwas passieren würde.»

Seit April 2019 leitet der gelernte Koch das Restaurant im ehemaligen «Dufour», das Schützengarten gehört. Die Brauerei investierte mehrere Millionen Franken in den Umbau. Nur das Beste war gut genug: Hirnholzparkett, eine kleine Kreativ-Brauerei mit massiven Kupferkesseln und silberne Tolix-Bistrostühle, ein französischer Designklassiker.

Bahnhofpärkli erblüht zu neuem Leben

Schützengarten stellte aber eine Bedingung an die Pächter: Das Restaurant müsse einen Gartenbereich haben. Die Stadt erlaubte daraufhin die Nutzung des Bahnhofpärklis. Eigens dafür wurde Zebrastreifen vom Lokal zum Pärkli gemalt. Der Kiesplatz inmitten von Blumen und Bäumen füllte sich mit Tischen, Stühlen, Sonnenschirmen – und mit Leben. Schon um

17 Uhr treffen erste Gäste zu Feierabendbier und Apéro ein. Es gibt nach wie vor auch einen konsumfreien Bereich mit Sitzbänken rund um den Brunnen. «Das Pärkli ist ein toller Ort», sagt Hardegger. Wegen der sozialen Kontrolle gebe es auch hinsichtlich Abfall und Konflikte weniger Ärger.

«Brauwerk»-Chef Joël Hardegger sorgt sich um die Sicherheit seiner Kellnerinnen und Kellner. Bild: Andrea Stalder

Gastronom hofft auf Tempo 30

Hardegger hat Stadtplaner und Stadtpolizei angefragt, ob man die Verkehrssituation entschärfen könnte.

«Man sagte mir, dass die Kurve nicht als gefährlich eingestuft werde.»

Die Polizei wolle an der Bahnhofstrasse keine weitere Verkehrstafel anbringen, um auf den Zebrastreifen hinzuweisen. Begründung: Die meisten Autofahrer seien jetzt schon überfordert, wenn sie in die Einbahn an der Bahnhofstrasse fahren. Es gebe schon so viele Tafeln, dass eine zusätzliche nur verwirren würde.

Tatsächlich ist eine Autofahrt auf dieser Strecke beim ersten Mal eine Herausforderung: Beim Bahnhofplatz ist Fahrverbot; Links abbiegen in die Kornhausstrasse ist ebenfalls verboten. Der einzige Weg führt in die Schützengasse. Und wenn man mit Tempo 50 um die Kurve fährt, ist da plötzlich der Zebrastreifen. Man muss die Fahrbahn mit Bussen, Velos und dem Trogenerbähnli teilen. Autos, die aus dem Rathaus-Parkhaus kommen, biegen ebenfalls in die Schützengasse ab.

Diskutiert wurde auch über eine leichte Bodenrampe, die man in die Strasse einbauen könnte, um das Tempo zu drosseln. Die Polizei meinte aber, dass eine Rampe bei der Kurve zu spät kommen würde, sodass Autofahrer nicht rechtzeitig abbremsen könnten. «Spätestens nach dem zweiten Mal weiss man, dass man langsamer über die Bodenschwelle fahren sollte», meint Hardegger.

Noch gilt bei der unübersichtlichen Kreuzung Bahnhofstrasse/Schützengasse Tempo 50. «Angesichts der vielen Fussgänger wäre es verhältnismässig und wirksam, Tempo 30 einzuführen», findet der Gastgeber.

Die Stadt beschied Hardegger, dass man in unbestimmter Zukunft eine Neugestaltung der Strasse plane. «Wir können also nur abwarten.» Abwarten und Bier trinken.

Der Zebrastreifen zwischen «Brauwerk» und Bahnhofpärkli wurde eigens für das Restaurant erstellt. Bild: Andrea Stalder