Nach tödlichem Unfall im Thurgau «Die Gefahren werden oft unterschätzt»: Weshalb es trotz strengen Regeln in der Berufsausbildung zu tödlichen Unfällen kommt Forstarbeiter, Zimmermann, Dachdecker: Diverse Berufslehren sind risikoreich – das zeigt der tödliche Unfall eines Forstlehrlings in Oberhofen bei Lengwil vom 11. Februar auf tragische Weise. In der Jugendschutzverordnung ist klar geregelt, welche Arbeiten Lehrlinge ausführen dürfen. Christa Kamm-Sager 01.03.2021, 05.00 Uhr

Holzerarbeiten können selbst für erfahrene Berufsleute unberechenbar sein.

Bild: Hanspeter Bärtschi

Es ist zwar sehr selten, doch an Tragik kaum zu übertreffen: Wenn ein Lehrling in seinem selbstgewählten Beruf tödlich verunglückt, ist das schwer zu verkraften – für die Angehörigen wie auch für die Ausbildenden. Am 11. Februar kam es im thurgauischen Oberhofen bei Lengwil zu einem Unglück, bei dem ein 16-jähriger Forstlehrling starb. Er wurde von einem umstürzenden Baum getroffen und erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Nicht nur Waldarbeiter, die vor allem im Winter und frühen Frühling Bäume fällen, Sturmholz verarbeiten und aufräumen, sind besonderen Gefahren ausgesetzt. Im Herbst 2014 starb im Thurgau ein 17-jähriger Lehrling bei der Ausübung seines Berufs. Der junge Berufsmann verunglückte beim Aufrichten einer Scheune in Bussnang, er wurde von einem Holzelement eingeklemmt und verstarb ebenfalls auf der Unfallstelle.

Mehr Unfälle bei Freizeitaktivitäten

Zimmermann, Bauarbeiter, Dachdecker, Forstarbeiter: Alles Berufe, in denen grosse Kräfte wirken, das Risiko oft mitschwingt. Hat diese Tatsache eine Auswirkung auf die Berufswahl der Jugendlichen?

Marcel Volkart, Chef des Amtes für Berufsbildung und Berufsberatung Kanton Thurgau. Bild: Reto Martin

Marcel Volkart, Amtsleiter des Amts für Berufsbildung und Berufsberatung im Kanton Thurgau, sagt, dass bei der Berufswahl sehr viele Aspekte eine Rolle spielen würden. Eltern und Jugendliche interessierten sich aber vor allem für die Eignung, Karrieremöglichkeiten, Zukunftstauglichkeit oder auch Verdienstmöglichkeiten. In der Jugendschutzverordnung seien die Grundlagen klar geregelt, unter welchen Umständen gefährliche Arbeiten während eidgenössischer Ausbildungen von Jugendlichen ausgeführt werden dürfen. In allen Bildungsplänen der verschiedenen Berufslehren würden alle «begleitenden Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes» definiert. «Im Allgemeinen gibt es praktisch keine Unfälle im Rahmen der eidgenössischen Ausbildungen», hält Volkart fest.

«Die Unfälle im Jugendalter erfolgen oftmals eher im privaten Bereich wie Verkehr oder Freizeitaktivitäten.»

Lehrlinge würden im Rahmen ihrer Ausbildung den Umgang mit Gefahren in überbetrieblichen Kursen, in den Betrieben selber und in den Berufsschulen kennen lernen.

Jedes Jahr 1700 Unfälle bei Forstarbeiten

Tatsache ist aber, dass Berufe wie Forstarbeiter gefährlich bleiben – trotz aller Vorsichtsmassnahmen in der Ausbildung. In Forstbetrieben der Schweiz kommt es gemäss Suva jährlich zu 1700 Berufsunfällen. Die schwersten Unfälle passieren beim Fällen von Bäumen. In den letzten zehn Jahren starben bei solchen Arbeiten über 40 Forstarbeiter in der Schweiz. Wie viele davon noch in Ausbildung waren, ist nicht ersichtlich.

Auch wenn nicht jedes Vorkommnis tödlich endet, so ist in dieser Berufsgattung doch die Häufigkeit von Unfällen gross: Jährlich erleidet fast jeder zweite Lernende eines Forstbetriebes einen Unfall. Verglichen mit anderen Suva-versicherten Betrieben liegt das Risiko bei Forstberufen gemäss Angaben der Suva deutlich über dem Durchschnitt.

Trend zu Rückgang bei den Unfallzahlen

Adrian Vonlanthen, Mediensprecher Arbeitssicherheit bei der Suva. Bild: pd

Bei der Suva ist man sensibilisiert auf den Schutz von Lernenden. 2012 wurde deshalb die Kampagne «Sichere Lehrzeit» lanciert. Lehrbetriebe können beispielsweise kostenlose Schulungsunterlagen bei der Suva beziehen und Lernende können auf einem Erlebnisparcours mit acht Stationen erfahren, wie schnell ein Unfall passieren kann. Adrian Vonlanthen, Mediensprecher Arbeitssicherheit bei der Suva, sagt: «Letztes Jahr haben wir die Unfallstatistik analysiert und stellen gegenüber dem Startzeitpunkt der Kampagne im Trend einen Rückgang bei den Unfallzahlen bei Lernenden fest.» Evaluationen der Kampagne würden laufend durchgeführt.

«So haben wir beispielsweise festgestellt, dass auffällig viele Unfälle im Sportunterricht in der Berufsschule passieren. Diese gelten ebenfalls als Berufsunfälle.»

Das seien wichtige Informationen, um die Präventionsarbeit weiterzuentwickeln, sagt Vonlanthen.

Lernende seien deshalb speziell gefährdet, weil für sie alles neu ist – die Arbeitsabläufe, Werkzeuge und Maschinen. «Oft werden von ihnen auch die Gefahren unterschätzt.» Die Bezugspersonen der Auszubildenden spielten deshalb eine entscheidende Rolle als Vorbilder. Aber auch die Sicherheitsbeauftragten der Betriebe seien wichtig für die Unfallprävention, so Vonlanthen.

Lernende haben eher leichtere Unfälle

2010 bis 2019 betrug der Anteil der Berufsunfälle bei Lernenden in Relation mit der Gesamtzahl der Berufsunfälle 9,7 Prozent. Bei den tödlichen Berufsunfällen liegt der Anteil der Lernenden bei 2,5 Prozent (Grafik 1). «Verglichen mit der Zahl der Unfälle insgesamt, weisen die Lernenden also weniger tödliche Berufsunfälle auf. Sprich, ihre Unfälle sind eher leichter als diejenigen der übrigen Angestellten», sagt Adrian Vonlanthen.

Grafik 1

Quelle: Suva

Trotzdem sei das Unfallrisiko bei Lernenden nach wie vor fast doppelt so hoch wie jenes von ausgelernten Arbeitnehmenden (siehe Grafik 2). Dies sei auch der Grund, weshalb die Suva im letzten Jahr entschieden habe, die Kampagne «Sichere Lehrzeit» fortzuführen.

Grafik 2

Quelle: Suva

Mindestalter für gefährliche Arbeiten herabgesetzt

Dass der Bundesrat 2014 eine Herabsetzung des Mindestalters für die Ausübung von gefährlichen Arbeiten beschlossen habe, mache aus Sicht der Suva Sinn. Der Grund: Jugendliche treten teilweise bereits mit 15 Jahren ihre Lehrausbildung an.

Bei der Suva seien insbesondere jene Berufe unfallversichert, die ein besonders hohes Berufsunfallrisiko ausweisen würden. Sichere Arbeitsmittel, zusätzliche betriebs- und maschinenspezifische Sicherheitsregeln, der korrekte Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung und die konsequente Instruktion der Mitarbeitenden sind gemäss Suva Voraussetzungen, um Unfälle in einem Betrieb zu vermeiden.

Trotz aller Vorsichtsmassnahmen und Präventionsarbeit bleibt es wohl eine Tatsache, dass weiterhin Unfälle passieren werden und Menschen bei der Ausübung ihres geliebten Berufes ihr Leben verlieren.