Gedankenstrich: Von Shakespeare und Corona

Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Was die Coronapandemie mit William Shakespeare zu tun hat Der Pandemieverlauf lässt sich mit Shakespeare-Zitaten beschreiben. Wenn die medizinischen Masken fallen, kehren die sozialen Masken zurück, schreibt unsere Kolumnistin. Ulrike Landfester 21.02.2022, 05.00 Uhr

Ulrike Landfester, Tagblatt-Koluministin. Bild:Arthur Gamsa

Man könnte die ganze Pandemie mit Shakespeare fassen. «Ist das ein Dolch, den ich hier vor mir sehe?» (Macbeth) zu Beginn. «Der Kurs der wahren Liebe verlief nie reibungslos» (Ein Sommernachtstraum) für das Haushalts- und Beziehungsmanagement während der Massnahmen. «Hab keine Angst vor Grösse» (Zwölfte Nacht) für «Wir können Corona». «Wenn Sie uns stechen, bluten wir dann nicht?» (Der Kaufmann von Venedig) für die Impfkampagne. «Zu früh, befürcht’ ich; denn mein Herz erbangt» (Romeo und Julia) für die ersten Lockerungen. «Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde!» (Heinrich V.) für den letzten Lockdown. «Jetzt ist der Winter unsrer Unzufriedenheit» (Richard III) für dessen Auswirkungen. Und zur noch immer bangen Frage, was wir von dem Tag halten, an dem die Masken endlich gefallen sind: «Soll ich dich einem Sommertag vergleichen?» (Sonett 18).

Nicht nur das Wetter macht einen solchen Vergleich aktuell schwierig. Zwei Jahre lang haben wir uns in Massnahmenchoreografie durch den Alltag bewegt, bis uns die mehr oder minder graziöse Armhaltung beim Auf- und Absetzen von Masken, die Pirouetten beim Ausweichen vor allzu nahen Miteinkäufern im Supermarkt und das grand plié beim Aufheben heruntergefallener Desinfektionsfläschchen in Fleisch und Blut übergegangen sind. «Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage» (Hamlet): Jetzt, wo wir unsere Rollen perfekt beherrschen, sollen wir aufhören dürfen, sie zu spielen? Endlich wieder arbeiten ohne dieses «Cabaret», wie der Präsident von Gastro St.Gallen es in dieser Zeitung formuliert hat? Wieder wir selber sein?

Fehlanzeige. «Die ganze Welt ist eine Bühne, und alle Männer und Frauen sind nur Spieler» (Wie es euch gefällt). Wenn die medizinischen Masken fallen, kehren die sozialen Masken zurück. Mit der Maskenpflicht ist die Freiheit, morgens unrasiert Gipfeli holen zu gehen oder unserem Nächsten allenfalls auch mal hinter der Maske die Zunge herauszustrecken (nicht, dass ich so was je tun würde), Geschichte, ebenso wie mit dem Ende der Homeoffice-Pflicht Schluss ist mit ausgelatschten Jogginghosen, ungeschminktem Gesicht und wilden Frisurexperimenten. Ab zurück auf die Weltbühne.

Wo in der Ostschweiz derzeit «Nicht genug» gespielt wird. Nicht genug Rosen am Valentinstag, nicht genug Frauen für unsere Bauern, und nicht etwa zu viele Wölfe, sondern nicht genug Städter, die gegen Wölfe sind. «Die Hölle ist leer, alle Teufel sind hier!» (Der Sturm). Die soziale Maske der Ostschweiz ist zurück – und ist dabei, Risse zu bekommen. Im Übergang zwischen Maskenpflicht und neuer alter Rollenmaske können wir im Widerstand, den unsere coronesken Ballettposen der neuen Freiheit entgegensetzen – das instinktive Zögern beim Grüssen (Küsschen, Handschlag, Faust, Ellbogen?), die unwillkürlichen Pirouetten beim Einkaufen – die alte Maske sehen und spüren. Und vielleicht ein neues Design für sie entwickeln, so in der Art, wie «Die Ostschweiz» im Juli vergangenen Jahres den New Faces Designer Award als «Die grosse Bühne für junge Designer-Talente» beschrieben hat: «Grossartiges Design ist die Schnittmenge von Kreativität, von Extravaganz mit klaren Konzepten; nicht zuletzt mit Besinnung auf das Wesentliche unter Aufrechterhaltung des künstlerischen Aspekts.» Gut, hier ist von Kleidung die Rede, nicht von Strassenbau oder Steuerpolitik, aber auch diese könnten den künstlerischen Aspekt, ganz zu schweigen von Extravaganz mit klaren Konzepten, durchaus vertragen. «Begegnen wir der Zeit, wie sie uns sucht» (Cymbeline).

Ulrike Landfester ist Professorin für Deutsche Sprache und Literatur an der HSG. Sie schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Toni Brunner, Samantha Wanjiru und Walter Hugentobler.