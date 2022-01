Toni Brunner: 2021 hatte der Mainstream eine Hochblüte

Gedankenstrich-Kolumne Toni Brunner: Im alten, lausigen Jahr 2021 hatte der Mainstream eine Hochblüte Lieber mal das eigene Hirn einschalten und dafür den Fernseher ausschalten: Das empfiehlt unser Kolumnist Toni Brunner für das neue Jahr. Toni Brunner 03.01.2022, 05.00 Uhr

«Tagblatt»-Kolumnist Toni Brunner. Bild: Michel Canonica

Seit ich mich in die Berge zurückgezogen habe, bin ich ein ziemlich stiller Beobachter unserer Zeit geworden. So aus der Ferne betrachtet – dünkt es mich – sieht man eben manchmal mehr, als wenn man mittendrin im Kuchen steckt. Was stellt der Beobachter fest?

Im alten, lausigen Jahr 2021 hatte der Mainstream wieder einmal seine Hochblüte. Gesellschaftlicher Konsens als Folge eines medialen Mainstreams. Schalte ich das Radio ein, drehe den Fernseher auf oder öffne ein redaktionelles Blatt, so dominieren die immer gleichen Themen. Diese werden im Gleichschritt und meist im Konsens abgehandelt. Ein medialer Gleichklang, oder etwas weniger schön ausgedrückt, ein Einheitsbrei ist die Folge.

Mainstreamthema Nummer 1: Die Pandemie. Corona, Corona, Corona. Man mag Verständnis zeigen, schliesslich ist es das alles beherrschende Thema, das alle beschäftigt. Aber das ist hier nicht das Thema. Denn dass Corona ein Thema sein muss, bestreitet ja gar niemand. Aber wie es abgehandelt wird. Das Boulevardblatt mit den grossen Buchstaben weiss immer schon zwei Tage im Voraus, was Gesundheitsminister Berset für neue Massnahmen vorschlagen wird. Dann werden Unterstützungssalven abgefeuert, begleitend grausame Schicksale platziert und Stimmung für schärfere Massnahmen gemacht. Einer gibt vor und alle anderen rennen hinterher.

Im zweitgrössten Medienhaus wurde von höchster Stelle Regierungstreue verordnet. Das führt zu bösen Abhängigkeiten und weitreichenden Einflüssen zwischen auserlesenen Medien und dem Gesundheitsminister. Das alles passiert für die Öffentlichkeit unsichtbar fernab der Bühne in einem politisch-medialen Regieraum im Hinterzimmer. Journalisten werden so plötzlich zu Marionetten.

Eine freiheitliche und breitgefächerte Berichterstattung sieht für mich in einer Demokratie anders aus. Medien sind doch da, um den Mächtigen auf die Finger zu klopfen.

Mainstreamthema Nummer 2: Der Klimawandel, der Klimawandel, die Nachhaltigkeit und der Klimawandel. Ich kann es bald nicht mehr hören. Dass uns nur noch ein kleines Zeitfenster zur Rettung unseres Planeten bleibt, wissen wir unterdessen zur Genüge. Unterbrochen wurde die Greta-Hysterie nur noch von Corona. Wissenschaftlich betrachtet gibt es sowieso nicht zwei akzeptierte Meinungen. Es geht jetzt nur noch darum, die Gesellschaft umzuerziehen. Schweizer Radio und Fernsehen gehen in der Berichterstattung voraus. Und diese ist einseitig. So bekommen wir unsere tägliche Dosis zu allen möglichen Katastrophen als Folge der Erderwärmung, bekommen «echte» Biodiversität vorgeführt und jammernde Gutmenschen bekommen eine Plattform für ein umweltfreundlicheres Verhalten im Alltag.

Keiner, der von dieser verbreiteten Panikmache nicht auch noch profitieren möchte. So werden Elektroautos gehypt, woher künftig all der Strom herkommen soll, bleibt allerdings ein Rätsel. Wer Fleisch isst, ist sowieso ein schlechter Mensch (besser sind Mehlwürmer und Insekten) und wer fliegt, befriedigt sein schlechtes Gewissen mit der CO 2 -Kompensation. Die Caritas verkauft neuerdings Klimaaktien und naive Skistars werben für Nachhaltigkeit. Alles ein bisschen verlogen. Aber mit eingeschüchterten Menschen lässt sich eben viel Geld verdienen. Und in der Folge können neue Forderungen und Vorschriften (zum Wohle unserer Umwelt) durchgedrückt werden.

Wir haben ein neues Jahr. Zeit für gute Vorsätze. Lieber mal das eigene Hirn einschalten und dafür den Fernseher ausschalten. Sich nicht einfach vom Mainstream treiben lassen. Auch wenn es viel einfacher ist, sich mit der Hauptströmung treiben zu lassen, weil das weniger Kraft und Ausdauer kostet, als gegen den Strom zu schwimmen.

Es entbindet uns in einer freien Gesellschaft nicht, auch mal selbst zu hinterfragen. Nur zu konsumieren macht träge und ist ein bisschen gar billig. Man ist zwar vielleicht gesellschaftsfähiger und anerkannter, gehört zu den Korrekten und Anständigen. Aber ist denn wirklich das oberste Ziel? Korrekter und anständiger wäre es doch, mehr Vielfalt zuzulassen. Auch in den Meinungen und Debatten. Das wollte ich Ihnen heute zu Beginn des neuen Jahres mal erzählen.