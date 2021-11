Olma: Was Hunde über das Säulirennen denken

Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Was einem Hund durch den Kopf geht, wenn seine Besitzerin an die Olma verschwindet Der Hund darf nicht mit an die Olma – was geht ihm durch den Kopf? Und was geht der Besitzerin durch den Kopf, wenn sie in den Messehallen das Wort «Graben» aufschnappt? Darüber sinniert unsere Kolumnistin, Hundebesitzerin und Olma-Gängerin. Ulrike Landfester Jetzt kommentieren 01.11.2021, 05.00 Uhr

Ulrike Landfester, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Arthur Gamsa

Was für ein Hundeleben. Endlich wieder Olma, und ich darf nicht mit. Dabei wäre das Säulirennen mit mir sicher viel lustiger – die Säuli sind zwar alle ungefähr viermal so gross wie ich, aber ich bin schneller. Und an Regeln halte ich mich prinzipiell nicht, wenn es ums Rennen geht, man weiss ja nie, ob man irgendwo noch eine vorwitzige Maus riecht, die unbedingt ausgegraben und gejagt werden will. Ausserdem hätte mir bestimmt irgendjemand etwas von seiner Olma-Bratwurst abgegeben, wenn ich sehnsüchtig genug geschaut hätte. Und wenn ich jetzt noch mal die Ohren und den Schwanz traurig hängen lasse und mit schiefgelegtem Kopf schrecklich alleingelassen aussehe, falls meine Menschen noch mal zurücksehen …? Weg sind sie. Zur Olma. Ohne mich. Gemeinheit.

So ungefähr stelle ich mir vor, was in unserem Hund vorgeht, als wir ihn schnöde zu Hause lassen, um endlich wieder mal Olma zu geniessen. Und jetzt denke ich natürlich ständig daran, wie spannend unser Fellbündeli hier alles gefunden hätte. Kühe kennt er vom Spazierengehen und geht ihnen vorsichtig aus dem Weg, man weiss ja nie, was solchen Riesenhunden so einfällt, wenn man ihnen zwischen den Beinen herumspringt. Aber die Rennarena mit ihren Gerüchen und ihrem wunderbaren Matsch hätte es ihm angetan, und wären wir (höchst unwahrscheinlich) auf die Idee verfallen, ihn darin loszulassen, wäre sie hinterher um diverse Gräben reicher gewesen, und wir wären für unser gutes Betragen mit der Erlaubnis belohnt worden, ihm reichlich Strohhalme aus dem Pelz zu sammeln, von anderem ganz zu schweigen.

Schmetterlinge in den Augen der Städter

Kein Wunder, horche ich beim Aperitif in Halle 4 auf, als mitten in meine Gedanken über die Leidenschaft unseres Hundes für das Graben am Nebentisch das Wort «Graben» fällt. Ob sie auch einen Hund haben? Aber nein, die Rede ist vom Stadt-Land-Graben. Ja, so. Gräben haben schon ein gewisses Etwas. Manchmal führen sie Wasser, und wenn dann der sprichwörtliche Hoppe-hoppe-Reiter-wenn-er-fällt-dann-schreit-er schreiend hineinfällt, kommt er unter Umständen sehr nass wieder heraus, was sich ohne weiteres physikalisch erklären lässt und deshalb nichts weiter Besonderes ist. Manchmal haben sie aber auch geradezu magische Fähigkeiten, insofern sie durch ihre blosse Existenz dazu führen, dass die, die auf der einen Seite stehen, und die auf der anderen Seite in demselben Phänomen völlig andere Dinge sehen können. Zum Beispiel: Wenn die Stadtbevölkerung Wölfe sieht, sieht sie eigentlich Schmetterlinge, und wenn die Landbevölkerung Wölfe sieht, sieht sie in jeder Hinsicht rot. Wobei eigentlich die Landbevölkerung die Schmetterlinge in den Augen der Städter sieht, und die Stadtbevölkerung deswegen ebenfalls rot sieht, wenn auch nicht dasselbe Rot. Merkwürdig.

Vielleicht gräbt unser Hund deshalb so gern, weil er über seine Gräben hinweg in der Olma unzählige verlockende Bratwürste sehen kann, während wir darin vor allem die unwiderstehliche Anziehungskraft einer umzugrabenden Rennarena und die daraus resultierenden Pelzpflegefolgen sehen. Wobei eigentlich wir die Bratwürste in den unschuldigen Hundeaugen sehen und er ob dieser Ungerechtigkeit rot, denn schliesslich wollen seine Menschen die Bratwürste und er nur graben. Aber die Olma kommt ganz gut ohne Gräben aus, und so trösten wir ihn damit, dass, wer andern einen Graben gräbt, selbst hineinfällt. Oder so ähnlich. Und dann gibt es ein Stückchen mitgebrachte Bratwurst. Das er prompt im Garten vergräbt – als Vorrat, falls er nächstes Jahr wieder nicht mit zur Olma darf.

Ulrike Landfester ist Professorin für Deutsche Sprache und Literatur an der HSG. Sie schreibt diese Kolumne immer montags im Turnus mit Toni Brunner, Samantha Wanjiru und Walter Hugentobler.