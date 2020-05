Glosse Salzkorn Was hilft gegen lästige Nacktschnecken, die in feuchten Nächten ganze Blumenbeete vertilgen? Manchmal ein Gebet an die Schneckengöttin. Oder ein Feind im getigerten Kleid. Melissa Müller 14.05.2020, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Mit den Regenfällen sind sie plötzlich da: Die Schnecken. Und fallen über alles her, was im Garten grünt. In einer Nacht ruinieren sie problemlos ein Beet. So mutiert die Hobbygärtnerin zur Mörderin, denn irgendwie muss sie die gefrässigen Schleimer zur Strecke bringen.