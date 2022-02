Ostschweizer Gastronomie kämpft mit Personalmangel

Gastronomie Tiefe Löhne, unregelmässige Arbeitszeiten, schlechtes Image: Die Gastronomie kämpft mit Personalmangel und um ihren Ruf Zuerst zweimal eine Zwangsschliessung wegen der Coronapandemie und jetzt zu wenig Fachpersonal. Die Sorgen in der Gastronomie hören mit dem Ende der Pandemie nicht auf. Mit gezielten Massnahmen soll die Attraktivität der Gastroberufe gesteigert werden. Wie genau, wird derzeit analysiert. Elia Fagetti und Hans Suter Jetzt kommentieren 25.02.2022, 05.00 Uhr

Nach wie vor werden viele Köche ausgebildet. Zunehmend mehr wechseln später den Beruf. Bild: Sandra Ardizzone / AGR

Seit zwei Jahren kämpfen viele Gastrobetriebe mit Einschränkungen durch die Coronapandemie: Lockdown, Maskenpflicht, Besucherzahlbegrenzung, Covid-19-Zertifikatspflicht. Langsam scheint die Gefahr von Covid-19 zu schwinden und die Normalität zurückzukehren. Eine Sorge wird die Gastronomen aber auch nach Corona weiter beschäftigen: der Mitarbeitermangel. Dieses schon vor der Pandemie dagewesene Problem droht sich zu verschärfen.

Die Situation ist angespannt

Walter Tobler, Präsident von Gastro St.Gallen. Bild: Urs Bucher

«Eine allgemeine Einschätzung der Situation der Gastronomiebetriebe ist zurzeit schwierig, da viele erst jetzt wieder anfangen, im Normalbetrieb zu arbeiten», sagt Walter Tobler, Präsident von Gastro St.Gallen. Die Situation ist aber angespannt, wie sein Thurgauer Amtskollege Ruedi Bartel bestätigt. Während der Pandemie haben laut Tobler und Bartel viele Betriebe insbesondere das Instrument der Kurzarbeit genutzt, um die Mitarbeitenden zu halten. Andere Massnahmen waren und sind beispielsweise Reduktionen bei den Arbeitszeiten und der Speisekarte. «Die Qualität des Gastrobetriebs darf darunter aber nicht leiden», betont Tobler. Bis alles wieder läuft wie vor der Pandemie, dauere es sicher noch einige Monate, sind Tobler und Bartel überzeugt. Auch Betriebsaufgaben und Konkurse sind zu erwarten, wie Bartel befürchtet. Das Nachtleben beginne erst wieder. Tobler:

«Es ist ein Prozess.»

Warum aber hat sich der Mitarbeitermangel trotz aktiver Gegenmassnahmen weiter verschärft? «Viele Betriebe sind teilweise selber schuld», blickt Gastro-Thurgau-Präsident Ruedi Bartel, der im thurgauischen Balterswil die «Krone» führt, kritisch auf die Branche. Er sagt:

«In der Coronazeit hat so mancher Betrieb trotz des Instruments der Kurzarbeit Angestellte entlassen, um Sozialversicherungsbeiträge zu sparen.»

Und jetzt fänden sie niemanden, weil die Entlassenen eine andere Stelle gefunden haben. Das sei vor allem in grösseren Betrieben vorgefallen. Nun sei es schwierig, wieder gleichwertiges Personal zu finden.

Gute Köche und Serviceangestellte finden immer einen Job

Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau. Bild: PD

Auf die Frage, ob ihm Betriebe bekannt sind, die händeringend nach Mitarbeitern suchen, sagt Tobler zwar Nein, doch das Problem sei akut. Aber es sei anders als während der Pandemie. Zum Teil hatten die Betriebe in der Pandemie zu viele Mitarbeiter. Nach daraus resultierenden Entlassungen und Berufswechseln könnte sich der Personalmangel nun drastisch verschärfen, wenn nichts unternommen werde. Denn: «Es ist schwierig, die Leute zurückzuholen», sagt Tobler. Dem pflichtet Ruedi Bartel bei. Ausschreibungen finde man derzeit überall. Die Chance auf eine Rückkehr von Angestellten, die wegen Corona die Branche verlassen haben, schätzt er auf 20 bis 25 Prozent. «Die Guten kommen zurück», glaubt Ruedi Bartel. «Gute Köche und Serviceangestellte finden immer einen Job.»

Die Sorge ist dennoch berechtigt. Das bestätigt eine Umfrage des nationalen Branchenverbands Gastro Suisse. Der Verband erkundigte sich bei den Gastrobetrieben nach der wirtschaftlichen Lage. Zwei Fragen bezogen sich dabei auf den Fachkräftemangel: «Erwarten Sie Kündigungen bei einer erneuten Branchenschliessung?» und «Wie viele Mitarbeitende werden Sie verlieren?». Rund 30 Prozent der Befragten gaben an, dass sie damit rechnen, Mitarbeitende zu verlieren. Von diesen 30 Prozent wiederum gaben zwei Fünftel an, dass sie bei einer erneuten Betriebsschliessung wohl mehr als die Hälfte der Belegschaft verlieren würden.

Viel Können und Kreativität in Küche und Service erforderlich: Die Gastronomie wird hierzulande gerne unterschätzt. Bild: Hans Suter

Personalprobleme verstehen, um die Ursachen anzugehen

Warum verabschieden sich so viele ausgebildete Köche und Serviceangestellte aus den klassischen Gastronomiebetrieben? Liegt es am tiefen Lohn, den Arbeitszeiten oder an etwas anderem? «Während der Pandemie war es die Angst, plötzlich keinen Job mehr zu haben», sagt Bartel. Ein weiterer Grund: «Wer einen Job findet, bei dem er abends und am Wochenende frei hat, kehrt dem Gastgewerbe den Rücken, das ist begreiflich.» Auch der Lohn mag laut Bartel zu den Gründen gehören. Der Mindestlohn im Gastgewerbe liegt bei 4300 Franken im Monat. Hinzu kommen Trinkgelder der Gäste. «Gutes, freundliches Servicepersonal bekommt ein gutes Trinkgeld», sagt Bartel. Tobler sagt zusammenfassend: «Die Gründe für die Kündigung sind vielfältig.»

Ein Gastwirt, der namentlich nicht genannt werden möchte, sagt hinsichtlich der Löhne:

«Normalerweise kommt das Servicepersonal zusammen mit dem Trinkgeld auf mehr als 5000 Franken. Und einen Küchenchef unter 6000 Franken kriege ich schon gar nicht.»

Um der Personalproblematik erfolgreich begegnen zu können, muss die Attraktivität der Gastroberufe gesteigert werden. Darin sind sich Tobler und Bartel einig. Dabei gehe es aber nicht nur um den Lohn, sondern auch um die Work-Life-Balance und die Reputation. Der Gastroverband hat laut Walter Tobler bereits mit der strategischen Planung begonnen. Man sei daran, in Workshops herauszufinden, wie genau man vorgehen wolle. «Wir stellen uns die Frage, wie wir alle ins Boot holen», sagt Tobler. Es gehe auch darum, Quereinsteiger anzusprechen. Ein Verband müsse einen Ausblick haben, der länger sei als ein oder zwei Jahre. «Wir müssen Anreize schaffen, damit die Mitarbeiter bleiben. Das ist viel Aufklärungsarbeit», sagt Walter Tobler.

