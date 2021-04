Gastronomie Nach dem Tod des Horner Dorforiginals Karl Claes: Das Kiosk-Restaurant Kapi-Ranch öffnet die Gartenbeiz ‒ Pensionäre bekommen beliebten Treffpunkt zurück Elisabeth Praschnig freut sich: Der Bundesrat erlaubt das Wirten in Gartenterrassen. Sie packt die Gelegenheit beim Schopf und macht die «Kapi-Ranch» draussen auf und führt das Lebenswerk ihres Lebenspartners Karl Claes weiter, der an Weihnachten 2020 verstarb. Daniel Wirth 16.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elisabeth Praschnig im Garten der «Kapi-Ranch», einem beliebten Treffpunkt für Spaziergänger und Velofahrer. Bild: Daniel Wirth

Elisabeth Praschnig verlor am 25. Dezember vergangenen Jahres ihren Lebenspartner Karl Claes. Der gelernte Dachdecker starb im Alter von 85. Karl «Carlo» Claes war ein Original. Eines mit Ecken und Kanten. Eines mit Schalk. 1963, als der Bodensee das letzte Mal in seiner ganzen Fläche zugefroren war, war der Deutsche aus Nordrhein-Westfalen eingewandert.

Claes blieb in Horn hängen. Er gründete ein Dachdeckergeschäft, das gut lief. Auf Gerüstbau war die Firma ebenfalls spezialisiert. Claes konnte anpacken, war fleissig ‒ und gesellig. Er nahm am Dorfleben teil. Unvergesslich sind seine Auftritte als Goalie der Mannschaft «Dach und Fassade» am Horner Grümpelturnier. Er hielt keinen Ball. Ihm war's egal.

Für Velofahrer und Spaziergänger

Irgendwann kaufte Karl Claes die Dachschindelfirma von Karl und Pia Heil an der Feldstrasse 18 in Horn. Als dieses Geschäft nicht mehr gut lief, sattelte Karl Claes um: Er baute die kleine Fabrik um in ein Kiosk-Restaurant. Der Name «Kapi-Ranch» ist sozusagen eine Hommage an Karl und Pia Heil ‒ in Dankbarkeit für die Übernahme der Dachschindelfirma.

Die «Kapi-Ranch» gibt es seit 2005. Die Beiz hat sich einen Namen gemacht. Sie ist beliebt bei Pensionären. Sie halten hier Einkehr beim Spazieren oder beim Velofahren. Die Witze Karl Claes' gibt es nicht mehr. Doch Elisabeth Praschnig möchte sein Lebenswerk in seinem Sinn und Geist weiterführen, wie sie sagt. Sie macht das mit Freude, das ist zu spüren. Elisabeth Praschnig ist im Dorf Horn nicht viel weniger bekannt als Karl «Carlo» Claes selig ‒ sie war jahrelang als Briefträgerin unterwegs.

Die Gartenbeiz hat sie coronakonform eingerichtet, mit Vierertischen und dem vorgegebenen Sicherheitsabstand. «30 Plätze gibt es, mehr nicht», sagt sie. Geöffnet ist die «Kapi-Ranch» ab kommendem Mittwoch und dann täglich (ausser Montag und Dienstag) bei schönem Wetter jeweils ab 14.30 Uhr. Elisabeth Praschnig ist parat ‒ und weiss: Karl Claes freute es.