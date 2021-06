St.Galler "Pelikan" bleibt zu. Kölbeners bauen Chocolaterie aus.

Gastronomie Erst die Baustelle, dann Corona: Familie Kölbener verlässt das Café Pelikan und baut «Chocolaterie» aus Nach über zehn Jahren Pacht geben Stefan und Manuela Kölbener das Café Pelikan in St.Gallen auf. Wegen Corona, aber nicht nur. Diana Hagmann-Bula 25.06.2021, 15.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bleibt vorerst geschlossen: Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen sucht eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter für das Café Pelikan. Bild: Reto Voneschen

Auch wenn die Fallzahlen weiter sinken und der Bundesrat der Gastronomie immer grössere Schritte zurück zur Normalität erlaubt: Das Café Pelikan in der südlichen Altstadt bleibt geschlossen. Die Inhaber Stefan und Manuela Kölbener geben das Lokal nach über zehn Jahren Pacht auf und konzentrieren sich auf die «Chocolaterie» am Klosterplatz. Ihm sei das Café in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen, sagt Stefan Kölbener. «Es war die erste Filiale, die wir nach dem Stammhaus in Horn in St.Gallen eröffnet haben.» Man hört seiner Stimme an, dass ihm der Entscheid nicht leicht gefallen ist. Und es noch immer nicht tut.

Stefan Kölbener Bild: Tobias Garcia

«Ein schönes Café, ein schönes Haus. Eine schöne Zeit.»

Und doch sei es nun Zeit für diesen Schritt, den richtigen Schritt.



Zuerst die Baustelle, dann Corona

Aufgrund anspruchsvoller Rahmenbedingungen und Einschränkungen der Gastronomie gehe das Café Pelikan nicht mehr auf, ist auf dem Aushang am Eingang zu lesen. Auf Nachfrage sagt Kölbener, dass Corona auch, aber nicht nur schuld sei. «Wir hatten zwei Jahre lang eine Baustelle vor der Türe.» Er spricht damit den Umbau des ehemaligen Warenhauses ABM. Im Café Pelikan haben sich vor allem ältere Menschen wohl und fast schon daheim gefühlt. Menschen, die dröhnenden Baumaschinen lieber aus dem Weg gehen und wohl kaum nebenan Cremeschnitte essen wollen. «Vielen Gästen war es zu laut. Sie besuchten das Café deshalb nicht mehr und haben uns das auch so kommuniziert.»

Zur Baustelle kam Corona. Fortan mieden die älteren Gäste das Lokal, weil es klein und eng war und sie sich vor einer Ansteckung fürchteten. «Zudem läuft unser Pachtvertrag Ende Jahr aus», nennt Kölbener einen weiteren Grund, weshalb er das Café nicht weiterführt. Sein Sohn, der den Betrieb in den nächsten Jahren übernehmen werde, wolle den unternehmerischen Schwerpunkt auf die «Chocolaterie» beim Klosterplatz legen. «Ich verstehe ihn. Sie liegt an einem der schönsten Plätze St.Gallens und das Publikum ist gemischter. Hier kehren auch Passanten und Touristen ein. Das bietet die Möglichkeit für grösseren Umsatz.»

Kölbener wird den historischen «Pelikan»-Erker vermissen, hofft aber, dass er die älteren Stammgäste am Klosterplatz wieder sieht. «Die ‹Chocolaterie› ist heller und grosszügiger, ausserdem haben wir die Platzanzahl draussen vergrössert. ‹Pelikan›-Gäste werden sich auch an diesem Ort wohlfühlen», ist er überzeugt.

Take-away statt Pastetli

Der südlichen Altstadt geht damit vorerst ein Lokal verloren, das auch sonntags geöffnet hatte. Mitten im Zentrum, das dann oft so leblos und verlassen erscheint. Kölbener: «Die ‹Chocolaterie› hat am Sonntag auch geöffnet. Das Angebot wird dasselbe sein, nur warme Küche – wie im ‹Pelikan› – gibt es nicht.» Was wohl die über 100-jährige Frau dazu sagen würde, an die Kölbener noch immer mit einem Lächeln denkt, obwohl sie unterdessen gestorben ist? Regelmässig sei sie zu Fuss zum Lokal spaziert und habe stets das Gleiche bestellt. Pastetli mit Geschnetzeltem und Reis. Es muss eine Freude gewesen sein, ihr beim Geniessen zuzusehen, denkt man sich, wenn man Kölbener so reden hört.

«Ihre Dankbarkeit zu erleben, das war schön.»

Pastetli gibt es in der «Chocolaterie» nicht, dafür Snacks und Take-away. «Corona hat das Konsumverhalten verändert. Wir passen uns an», sagt er. Was ein Nachfolger fürs Café Pelikan mitbringen muss? Innovative Ideen, gute Qualität, sonst gehe in dieser Stadt mit ihrem grossen gastronomischen Angebot nichts, sagt er. Und wünscht ihm alles Gute.

Vier Interessenten und eine Eröffnung nach den Ferien

Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen, der die Liegenschaft gehört, möchte das Lokal «möglichst bald» wiedereröffnen. Als neue Pächter seien engagierte Berufsleute mit innovativem Betriebskonzept gesucht, sagt Urban Hettich, Leiter Forst und Liegenschaften. Und: «Aus Sicht der Ortsbürgergemeinde eignet sich der traditionsreiche Betrieb in historischem Gebäude mit eindrücklicher Geschichte und Architektur nach wie vor hervorragend als Café und Konditorei.» Es seien aber auch «andere daran angelehnte Betriebskonzepte» möglich und willkommen. Die Ortsbürgergemeinde hat das Café 2017 teils sanieren lassen. Nun hofft sie, eine Pächterin oder einen Pächter zu finden, die oder der das Lokal ohne aufwendigen Umbau wiedereröffnet. Das historische Gebäude steht unter Denkmalschutz. Bauliche Veränderungen seien deshalb nur sehr beschränkt möglich, sagt Hettich.

«Die Raumeinteilung ist mehr oder weniger gegeben. Auch wenn man den Ladenbereich rausreissen würde, könnte man den Gastraum nicht wesentlich vergrössern.»

Soeben hat die Ortsbürgergemeinde vier Interessenten mit dem Liegenschaftsdossier bedient. Diese werden nun ihr Gastrokonzept niederschreiben und einreichen. Hettich: «Das dauert seine Zeit. Eine Wiedereröffnung vor den Sommerferien wäre schön, ist aber unrealistisch.» Dabei wäre der Sommer gerade jene Zeit, in der das «Pelikan» besonders punkten könnte. Mit Schatten, während viele andere Lokale in der prallen Sonne liegen.