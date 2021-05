Gastronomie «Ich bin immer noch sprachlos, es ist für mich noch unreal»: Weinfelder Restaurantbesitzer gewinnt eine Terrasse für den Sommer Die Baumfirma Nüssli aus Hüttwilen hat im Mai ein Gewinnspiel organisiert. Thurgauer Gastronomen konnten kreative Videos einsenden, weshalb sie eine Terrassenerweiterung verdient hätten. Gewonnen hat das Restaurant Eisenbahn in Weinfelden. Alain Rutishauser 27.05.2021, 05.35 Uhr

Von links nach rechts: Werner Lüchinger, Besitzer Reto Lüchinger und Tochter Anna Lüchinger vom Restaurant Eisenbahn in Weinfelden im Gewinnervideo. Bild: Screenshot

Ab kommendem Montag dürfen die Restaurants endlich wieder ganz öffnen. Wenn das Wetter im Sommer mitspielt, wollen die meisten Gäste aber natürlich draussen konsumieren. Da kommen schnell Platzprobleme auf. Die Baufirma Nüssli aus Hüttwilen hat deshalb, anlässlich ihres 80-jährigen Jubiläums, ein Gewinnspiel für Gastronomen im Kanton Thurgau organisiert. Die Preise: Drei Terrassenerweiterungen, um im Sommer noch mehr Gäste empfangen zu dürfen. Der Hauptpreis ist eine Terrassenerweiterung im Wert von 20'000 Franken. Das entspricht rund 250 Quadratmetern.

Kreative Videos waren gefragt

Bis am 14. Mai konnten Gastronomen kreative Videos einsenden, weshalb genau sie eine erweiterte Terrasse verdient hätten. «Der Jubiläumswettbewerb von Nüssli kam bei den Gastronomen im Kanton Thurgau sehr gut an. Rund ein Dutzend Restaurantbetriebe bewarben sich um die temporäre Terrassenerweiterung», sagt Marike van der Ben, Marketingleiterin der Nüssli-Gruppe.

Eine Jury hat sich die Videos gemeinsam mit der Nüssli-Gruppe angeschaut und bewertet. In der Jury hockten die amtierende Thurgauer Apfelkönigin Larissa Häberli, Sandro Keller aus dem Organisationsteam des Openair Frauenfeld sowie David Angst, Chefredaktor der Thurgauer Zeitung.

Das Restaurant Eisenbahn in Weinfelden hat die Jury am meisten überzeugt und mit ihrem Video die grösste Terrassenerweiterung gewonnen. Den zweiten Platz hat das Restaurant Ban Thai aus Schlattingen gewinnen. Das Restaurant Schloss Seeburg in Kreuzlingen belegt den dritten Platz.

Die Gewinner des Wettbewerbs:

1. Platz: Restaurant Eisenbahn in Weinfelden. Im Bild: Besitzer Reto Lüchinger. Bild: Andrea Stalder 2. Platz: Restaurant Ban Thai in Schlattingen. Im Bild: Pok und Hans Dickenmann. Bild: Andrea Stalder 3. Platz: Restaurant Schloss Seeburg in Kreuzlingen. Im Bild: Inhaber Matias Bolliger und seine Frau Jacqueline. Bild: PD

Das Gewinnervideo des Restaurants Eisenbahn in Weinfelden. Video: PD

Das meint Sandro Keller zum Gewinnervideo:

«Mit seinem Video zeigt der Gasthof Eisenbahn eindrücklich und auf kreative Weise, welchen Mehrwert die Terrassenerweiterung für ihn bedeuten würde. Einfach ein starkes Video!»

Das meint die Thurgauer Apfelkönigin Larissa Häberli:

«Der Gasthof Eisenbahn hat ein sehr einfallsreiches Video gedreht. Mir gefällt besonders, dass das gesamte Team vom Gasthof Eisenbahn beim Film mitgewirkt hat.»

Auch David Angst von der Thurgauer Zeitung freut sich für das Restaurant:

«Für den Gasthof Eisenbahn mit seiner bisher kleinen Terrasse bedeutet die Erweiterung viel mehr Aussenraum. Es freut mich sehr, dass hier nun mehr Gäste die feinen Speisen geniessen können».

Restaurantbesitzer: «Am Telefon konnte ich es kaum glauben»

Der Besitzer des Restaurant Eisenbahn, Reto Lüchinger, kann sein Glück noch nicht ganz fassen. «Ich bin immer noch sprachlos, es ist für mich noch unreal. Am Telefon konnte ich es kaum glauben», sagt Lüchinger. Erst als er das E-Mail nochmals durchgelesen habe, in dem sein Restaurant als Gewinner angekündet wurde, habe er langsam begriffen, dass sie wirklich gewonnen hatten.

Das Video sei sehr spontan und schnell entstanden und die ganze Familie habe mitgeholfen. Lüchinger hat sich überlegt, wo die Terrasse überhaupt Platz hätte, sodass auch Autos noch parkieren können. «Da hatten wir die ‹gspunnene› Idee, dass wir doch einen Stock weiter hochbauen könnten», erzählt Lüchinger. Neben den guten Nachrichten des Bundesrats, dass die Restaurants wieder ganz öffnen dürfen, sei der Tag nun noch besser geworden.

«Ich freue mich nun auf die weiteren Schritte und einen coolen Sommer.»

Auch der zweitplatzierte Hans Dickenmann vom Restaurant Ban Thai in Schlattingen ist glücklich. «Uns freut es wahnsinnig. Letztes Jahr hatten wir unser 20-jähriges Jubiläum. Nächstes Jahr werde ich 65-jährig, deshalb schauen wir bereits nach einer möglichen Nachfolge», sagt Dickenmann. Umso besser sei es, wenn man zum Schluss nochmals ein grosses Projekt anreissen könne.

«Das Tüpfli auf dem I wäre natürlich, wenn wir einen Teil der Verluste diesen Sommer wieder reinholen könnten.»

Mit der grossen Terrasse haben die drei Restaurants nun die Chance dazu.