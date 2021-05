Gastronomie «Es war für alle eine schwierige Zeit»: Gastronomie darf nun auch drinnen wieder Gäste empfangen Seit Montag sind auch die Innenräume der Restaurants wieder für Gäste zugänglich. Wegen des schönen Wetters nahmen die meisten allerdings auf den Terrassen Platz. Drinnen wurde nur gegessen, wenn die Terrasse voll war. Alain Rutishauser 31.05.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Claudia Spring und Maja Brühlmann Zwahlen geniessen ihr Mittagessen in der Wirtschaft zum Eigenhof in Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Es ist ein guter Tag für die Gastronomie. Seit Montag dürfen die Restaurants nicht mehr nur auf den Terrassen, sondern auch in den Innenräumen Essen servieren.

Im Restaurant Jochental in Steckborn, hoch oben auf dem Hügel mit Blick auf den Untersee, nimmt heute aber niemand drinnen Platz. Zu schön ist das Wetter. Der Himmel erstrahlt in klarem Blau, kaum ein Wölkchen ist zu sehen, die Temperaturen sind wie schon am Wochenende beinahe sommerlich. Das passende Wetter also, um auf der Terrasse zu sitzen.

Restaurants sind nun flexibler bei schlechtem Wetter

Die ersten Gäste kurz vor dem Mittag sind Andrea und Hans Leib aus Konstanz, die ihren ersten Urlaubstag geniessen. «Wir haben soeben eine schöne Rundwanderung um Steckborn gemacht und kehren nun zum Abschluss hier im Jochental ein», sagt Hans Leib. Die beiden stossen mit Weisswein an.

Carmen und Daniela Lampert vom Restaurant Jochental in Steckborn. Bild: Donato Caspari

Dahinter in der Küche sind die Betreiberinnen Daniela und Carmen Lampert bereits damit beschäftigt, die Mittagsmenus für die weiteren Gäste herzurichten. Pommes frites, bunte Salate mit Hausdressing, Schnitzel und Steaks. «Wir sind froh, dass wir nun wieder ganz öffnen dürfen», sagt Daniela Lampert. Sie hätten normalerweise viele Wandergruppen als Gäste, die nun aber wegen der kalten Temperaturen komplett weggefallen seien.

Carmen Lampert:

«Nun sind wir flexibler und können Gäste zur Überbrückung auch nach drinnen schicken, wenn draussen alles besetzt ist.»

So komme es zu weniger Wartezeiten. Mit der kompletten Öffnung ihres Restaurants hätten sie auf einen Schlag Platz für rund dreissig weitere Gäste. «Nun hoffen wir, dass die Maskenpflicht bald abgeschafft wird», sagt Carmen Lampert. Im Sommer sei es sehr mühsam und heiss, mit Maske zu arbeiten.

In der Küche des Restaurants Jochental in Steckborn ist viel zu tun. Bild: Donato Caspari

Es besteht viel Erklärungsbedarf am Telefon

Der Landgasthof Seelust in Egnach hat ebenfalls viele Sitzmöglichkeiten im Freien. Deshalb bleibt auch hier der Innenbereich noch ungenutzt.

Bernadette Klarer vom Landgasthof Seelust in Egnach. Bild: Donato Caspari

Da die Seelust auch Hotelgäste empfängt, verlief die Coronapandemie für den Landgasthof nicht ganz so hart. «Wir durften zu jeder Zeit Gäste empfangen, aber natürlich nie in dem Ausmass wie vor Corona», sagt Bernadette Klarer. Sie betreibt zusammen mit ihrem Mann Rolf Klarer die Seelust. Sie hofft, dass es einen schönen Sommer gebe mit vielen Gästen und dass allgemein wieder Normalität einkehre. Anspruchsvoll sei derzeit, bei den vielen Regeln den Überblick zu behalten.

«Viele Gäste wissen nicht, was sie nun dürfen und was nicht. Wir müssen viel erklären am Telefon.»

Draussen im Gartenbereich der Seelust sind die meisten Tische besetzt. Viele haben bereits gegessen und sitzen nun beim Apéro. An einem Sechsertisch hat Familie Bolliger Platz genommen. Am Tischende sitzt Elsbeth Bolliger, zu ihren Füssen liegt die Pudeldame Kalima. Bolliger feiert heute ihren 64. Geburtstag. «Es ist schön, dass wir meinen Geburtstag in einem Restaurant feiern dürfen», sagt sie. Die Familie stimmt ihr zu und stosst mit Rotwein an. Es wird gescherzt und gelacht.

Elsbeth Bolliger (vorne links) feiert in der Seelust in Egnach ihren Geburtstag mit der Familie. Auf ihrem Schoss sitzt die Pudeldame Kalima. Bild: Donato Caspari

Gäste nutzen die Gelegenheit, wieder auswärts essen zu gehen

Auch die Wirtschaft zum Eigenhof in Weinfelden ist an diesem sonnigen Montag gut besucht. So gut, dass alle Sitzmöglichkeiten draussen besetzt sind. Auch drinnen sind fast alle Tische besetzt, einer davon durch Hans Huber und seiner Frau, Stammgäste im Eigenhof. «Wir sind alle zwei Wochen hier und sind froh über die Öffnungsschritte. Es wäre schade, wenn die Restaurants schliessen müssten», sagt Huber.

Gleich daneben sitzen Claudia Spring und Maja Brühlmann Zwahlen, die sich monatlich zum gemeinsamen Mittagessen treffen. Auch sie freuen sich über die Öffnung der Restaurants. Brühlmann Zwahlen:

«Der Tag bekommt gleich viel mehr Farbe, wenn man essen gehen darf.»

Sabrina Bornhauser, Chefin der Wirtschaft zum Eigenhof. Bild: Donato Caspari

Die Chefin der Wirtschaft, Sabrina Bornhauser, verschwindet in der Küche, kommt wieder daraus hervor, koordiniert und empfängt Gäste. Sie ist gestresst, aber glücklich. «Heute bekommen wir keine freie Minute, aber uns geht es super», sagt Bornhauser und strahlt. Endlich stimme auch das Wetter und man könne wieder viele Gäste empfangen. Sie schaut positiv auf den Sommer und hofft, dass bald auch wieder grössere Veranstaltungen wie Geburtstage und Hochzeiten möglich sind. Bornhauser:

«Wir sind noch hier zum Glück. Ich kenne zwar niemanden, der sein Restaurant wegen Corona schliessen musste, aber es war für alle eine schwierige Zeit.»