Ein Botschafter für die «Gümmeler»: Stefan Küng eröffnet Velocafé

Ein Botschafter für die «Gümmeler»: In Stefan Küngs neuem Velocafé wird nicht nur gegessen, sondern es werden auch Velos geflickt Der Wiler Radprofi Stefan Küng (28) hat am Samstag mit Freunden aus der Radsportszene ein Lokal mit einem ungewöhnlichen Konzept eröffnet. Im «Daiii bike and brew» in der Zürich-Enge kann man nicht nur neues Velozubehör einkaufen, sondern auch sein Velo flicken lassen, während man Zmittag isst. Aylin Erol 09.12.2021

An der Bar ein Feierabendbier nehmen, während das Velo in der Werkstatt repariert wird: Das ist das Konzept von «Daiii bike and brew». Bild: PD

Stefan Küng, in der Deutschschweiz gibt es noch kein anderes Lokal, das Gastro, Boutique und Werkstatt vereint. Wie ist es zu diesem Konzept gekommen?

Stefan Küng: Die Idee dazu kam vor einem Jahr auf. Im Ausland gibt es Restaurants mit einem solchen Konzept bereits. In der Schweiz ist das aber relatives Neuland. Das merkten wir auch beim Aufbau des Restaurants. Alles ging länger, etwa die Baubewilligung, weil noch nie zuvor ein Restaurant mit einer Werkstatt und einem Laden drin umgesetzt wurde.

Welches Ziel verfolgen Sie mit dem «Daiii»?

Wir sechs Gründer sind alle leidenschaftliche Radsportler, ob als Hobby oder professionell. Mit dem «Daiii» wollten wir einen Ort schaffen, an dem wir diese Begeisterung teilen können.

Reicht es dazu, einfach beim Kaffeetrinken sein Veloflicken lassen und einen Helm kaufen zu können?

Am meisten dazu beitragen wird wahrscheinlich unser vierter Pfeiler des Konzepts: Events.

Wie werden diese aussehen?

Wir möchten etwa an grossen Radrennen Public Viewings veranstalten und regelmässig «Social Rides» anbieten. Das sind gemeinsame Velotouren, an denen auch Grössen aus der Radsportszene teilnehmen. So kann man den Profis in einem ungezwungenen Rahmen alle möglichen Fragen zum Velofahren stellen. Eine solche Ausfahrt wäre eigentlich auch für die Eröffnung am Samstag geplant gewesen.

Machte der Schneeregen Ihnen einen Strich durch die Rechnung?

Ja, leider. Wir wären eigentlich um den Zürichsee gefahren. Jetzt müssen wir das eben auf den Frühling verschieben.

Im Juni 2021 holte Stefan Küng seinen fünften Schweizer Zeitfahr-Meistertitel. Bild:PD

Kamen dennoch genügend Leute zur Eröffnung?

Ja, wir waren eigentlich den ganzen Tag voll. Es scheint, als würde das Konzept auf Interesse stossen. Gerade durch die Pandemie haben viele das Velofahren neu entdeckt, vor allem Frauen. Ich bin also guter Hoffnung, dass wir Erfolg haben werden.

Und das, obwohl Sie sich in einem Viertel befinden, an dem vor allem Bürogebäude zu finden sind?

Ja, aber der Zürichsee ist auch nicht weit. Viele fahren ja das Seeufer entlang. Ausserdem bieten wir gerade für Büroangestellte gesunde, regionale Küche, während sie einen Einblick in den Lebensstil des Radsports erhalten. Trotz Velo-Boom haben Radsportler bei vielen wahrscheinlich noch einen schlechten Ruf als «diese Gümmeler». Ich sehe mich selbst als Botschafter, um dies mit unserem Restaurant zu ändern.

Zürich ist aber nicht gerade bekannt für gute Velowege. Haben Sie sich den richtigen Standort ausgesucht?

Ja, Velofahren in Zürich kann teilweise gefährlich sein. Allerdings verändert sich in dieser Richtung vieles, gerade auch durch die letzten Abstimmungen, wo der Verkehrsrichtplan angenommen wurde. Es werden mehr Velowege kommen.

Über das «Daiii bike and brew» Hinter dem Velocafé mit Werkstatt stehen neben dem Thurgauer Radprofi Stefan Küng, auch der Ex-Radprofi David Loosli, Tour-de-Suisse Direktor Oliver Senn, Radsportler und Geschäftsführer Sandro Germann, der Anwalt Peter Berchtold und der Gastronom Oliver Senn. Der Name des Restaurants Daiii kommt aus der italienischen Radsportszene. Anstatt «Hopp» rufen Fans bei Radrennen den Sportlern am Strassenrand «daii» zu. «Mit dem zusätzlichen ‹i› wollten wir dem Wort noch mehr Kraft geben», erklärt Küng. (aye)

