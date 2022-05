Gastronomie 10 besondere Ostschweizer Biergärten und Terrassen, um den Frühling zu geniessen Kaffee trinken an der frischen Luft, anstossen unter lauschigen Kastanienbäumen: Diese Ostschweizer Gartenterrassen und Biergärten laden zum Verweilen ein. Tipps der Redaktion. Jolanda Riedener Jetzt kommentieren 17.05.2022, 08.02 Uhr

Im «Strandgarten» in Horn trifft man sich auf Cocktails und Bier. Bild: Ralph Ribi

Gepunktete Sonnenschirme, Sitzplätze aus Holzpaletten, Lampen aus Bast: Wer sich im «Strandgarten» niederlässt, fühlt sich wie in den Ferien. Weshalb also in die Ferne schweifen, wenn es in Horn ein so schönes Plätzli direkt am Bodensee gibt. Dies wissen die Besucherinnen und Besucher zu schätzen – so ist aus der ehemaligen Pop-up-Bar ein beliebter Treffpunkt geworden.

Angebot: Verschiedene Cocktails, Apéritifs und mehrere Biere und Weine stehen auf der Getränkekarte. Zu Essen gibt es Grilliertes wie Burger und Würste, aber auch Salate, Poke Bowls oder ein Tatar.

In der Wiler Altstadt gibt es während der Sommermonate ein schönes Plätzli zum Draussensitzen. Bild: Larissa Flammer

Zwischen Kirchgasse und Marktgasse bietet eine Terrasse auf einer Holzplattform ein besonderes Ambiente. Mitten in der Wiler Altstadt kann man Speisen und Getränke geniessen. Unter anderem das «La Moka» hat in dieser Gartenwirtschaft gemütliche Sitzmöglichkeiten, neben einigen Sitzplätzen direkt vor dem Lokal.

Angebot: Im «La Moka» gibt es Baristakaffee, verschiedene Süssigkeiten, aber auch Antipasti, Salate, Focaccia oder Pasta. Ausserdem stehen jede Woche wechselnde Spezialitäten auf der Karte.

Eine grosse Terrasse im Grünen und ein Trampolin, wo sich Kinder austoben können, gibt es in «Stump’s Alpenrose». Bild: PD

Das Hotel und Restaurant Stump’s Alpenrose ist eingebettet in die Berglandschaft von Wildhaus, mit Blick auf Chäserrugg und Säntis. Der Ort verleiht der Terrasse ihr besonderes Ambiente. Hier gibt es viel Platz zum Verweilen und Beschäftigung für Kinder, die sich auf dem Spielplatz austoben können.

Angebot: In «Stump’s Alpenrose» kann man sich ausgiebig verpflegen. Die Auswahl auf der Speisekarte zeigt sich von Klassikern über Wildmenus bis hin zu regionalen Gerichten. Der Weinkeller bietet eine Auswahl an edlen Tropfen.

Wenn sie die Wolken nicht verdecken, sind Berggipfel von der Terrasse des «Freudenbergs» in Oberuzwil aus erkennbar. Bild: Ralph Ribi (9. Mai 2022)

Die Terrasse des Restaurants Freudenberg in Oberuzwil besticht mit einem herrlichen Panorama. Die ausgedehnten Appenzeller Alpen sind von hier aus zu sehen. An besonders heissen Tagen spendet die mit Trauben überwachsene Pergola Schatten.

Angebot: Auf der Speisekarte stehen Schweizer Klassiker wie Riz Casimir, das auch in einer vegetarischen Variante angeboten wird, aber auch besondere Spezialitäten wie Chateaubriand oder das Pferdefilet.

Eine Oase in der Stadt St.Gallen: Die «Militärkantine» bei der Kreuzbleiche. Bild: Ralph Ribi (10.5. 2022)

Die Kiesterrasse unter den Kastanienbäumen ist eine Oase in der Stadt St.Gallen. Zum Ambiente trägt auch das historische Gebäude, die «Militärkantine», bei. Der Riegelbau beim Kreuzbleichepark wurde um 1900 als Offiziersunterkunft gebaut. Inzwischen steht das Gebäude, in dem sich heute ein Hotel mit Restaurant befindet, unter Denkmalschutz.

Angebot: Die Terrasse der «Militärkantine» eignet sich für jede Tageszeit: ob für ein Frühstück oder einen Kaffee am Morgen, für die Mittagspause oder ein A-la-carte-Nachtessen.

Viel Platz an der Seepromenade: Das Restaurant beim Pavillon ist nur im Sommer offen. Bild: Rudolf Hirtl

Das Open-Air-Restaurant Stars am See wird jeweils in den Sommermonaten betrieben und ist bei schönem Wetter ab dem Mittag geöffnet. Von Juli bis August stehen ausserdem verschiedene Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne des Pavillons, direkt neben dem Gastronomiebetrieb.

Angebot: Neben dem Standardangebot an Getränken gibt es im «Stars am See» Cocktails mit und ohne Alkohol. Auf der Speisekarte stehen Snacks, Salate, Burger und Grilliertes. Der Hit ist die grosse Portion Felchenknusperli. Die Getränke und das Essen bestellt man an der Theke.

Bilder: PD Die Restaurantterrasse grenzt an den weitläufigen Alfred-Sutter-Park. Bilder: PD

Von der Restaurantterrasse der Villa Sutter bietet sich ein Blick auf den Alfred-Sutter-Park, eine Oase mitten in Münchwilen. Die Liegenschaft wurde vom Thurgauer Unternehmerpaar Anneliese und Alfred Sutter-Stöttner 1951 erbaut. Alfred Sutter übernahm die Essig- und Schuhwachsfabrik in dritter Generation, die Firma wurde 1858 von seinen Grosseltern Adolf und Katharina Sutter-Kraus gegründet.

Der heutige Restaurantbetrieb im Erdgeschoss liegt in den Händen von Helene und Erich Berger. Im Obergeschoss ist die Gemeinde- und Schulbibliothek untergebracht, ausserdem sind in der Villa wechselnde Kunstausstellungen zu sehen.

Angebot: In der «Villa» gibt es durchgehend warme Küche – das Lokal schliesst aber jeweils um 18 Uhr. Eine grosse Glaceauswahl und die «Bergers»-Spezialitäten zeichnen die Speisekarte aus: Zu ihnen gehören Backhendl, Wiener Schnitzel und Zander im Bierteig.

Die Terrasse des See- und Parkhotels Feldbach befindet sich direkt am Bodenseeufer. Bild: Ralph Ribi (9. Mai 2022)

Das Hotel Feldbach hat eine reiche Geschichte: 1252 wurde das ehemalige Kloster Feldbach gegründet. Es befindet sich direkt am Ufer des Boden­sees und in traum­hafter Um­ge­bung mit einer weitläufigen Parkanlage und einem pr­acht­vol­len Rosen­garten, in dem über 300 verschiedene Arten wachsen. In dieser Umgebung lädt die Seeterrasse des See- und Parkhotels zum Verweilen ein.

Angebot: Spezialitäten vom Seefisch bis zum Entrecôte, aber auch vegetarische Speisen und Mittagsmenus werden in den Sommermonaten auf der Terrasse gereicht.

Buntes Mobiliar umgeben von Grün: Der Stelzenhof hat eine der schönsten Gartenterrassen der Ostschweiz. Bild: Andrea Tina Stalder (8. Mai 2022)

Bunte Gartenstühle und Tische erheitern das Gemüt der Gäste, die im Garten des «Stelzenhofs» verweilen. Schirme und Laubbäume spenden an heissen Tagen Schatten. Ebenso für Abkühlung sorgen Getränke, die man hier im Grünen oberhalb von Weinfelden geniesst. Auf der Website des Restaurants Stelzenhof kann man sogar einen virtuellen Rundgang durch den Garten unternehmen.

Angebot: Auf der Speisekarte stehen währschafte Gerichte wie Cordon bleu oder Fitnessteller. Es gibt aber auch kalte Plättli und Coupes.

In der «Sonne» in Appenzell sitzt man unter Laubbäumen, gleich neben dem Landsgemeindeplatz. Bild: Belinda Schmid (16. Mai 2022)

Gleich mehrere Bäume spenden den Gästen Schatten, die auf der Terrasse mitten im Dorf Platz nehmen. Das Restaurant Sonne im typischen Appenzeller Stil befindet sich direkt beim historischen Landsgemeindeplatz und zieht je nach Saison auch Touristinnen und Touristen an.

Angebot: In der «Sonne» gibt es Klassiker aus der Appenzeller Küche: Chäshörnli und Siedwürste, aber auch ein Plättli mit regionalen Spezialitäten oder eine Älplerrösti.

