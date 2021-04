Gastbeitrag Ostermorgen – Neuanfang oder weiter im alten Tramp? In seiner Botschaft schreibt der St.Galler Bischof Markus Büchel, wie wir Ostern auch im Corona-Alltag erleben: «Ein unerwarteter Telefonanruf in Absonderung und Einsamkeit oder eine Aufmerksamkeit eines Nachbarn schenkt neuen Lebensmut.» Markus Büchel 03.04.2021, 05.00 Uhr

«In der Trauer ein Kerzenlicht zu entzünden, ist Ausdruck unserer Hoffnung, dass Beziehung über den Tod hinaus weiterlebt.» Bild: Keystone

Schon ein ganzes Jahr bestimmt das Coronavirus unser Leben. Es ist zu gefährlich, um es ohne Massnahmen laufen zu lassen. Hygienemassnahmen, Testen, Impfen. Das ist gesellschaftlicher Konsens. Dabei befinden wir uns in einem Teufelskreis. Denn beide, das Virus und die Bekämpfung, richten Schaden an – im Gesundheitswesen, im Zusammenleben, in der Wirtschaft und nicht zuletzt bei uns Menschen ganz persönlich. Gesellschaftliche Ungeduld und politische Vernunft scheinen eine gesunde Balance in dieser Komplexität fast unmöglich, für manche unerträglich zu machen. Die Leiden der Menschen und die Verantwortung der Entscheidungsträger für die teils schmerzlichen Massnahmen, beispielsweise für die Gastronomie, sind kaum mehr zusammenzubringen.