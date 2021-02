Gastbeitrag Menschenrechts-Verletzungs-Nostalgie? Warum man die späte Einführung des Frauenstimmrechts nicht verklären sollte Mit was für Gefühlen soll man in der Schweiz auf 1971, in Ausserrhoden auf 1989 und in Innerrhoden auf 1990 zurückblicken?Mit historischer Neugier, mit Leidenschaft, mit internationaler Perspektive und mit mutigen Fragestellungen, sagt der St.Galler Historiker Hans Fässler – und reagiert damit auf den Essay «Appenzeller, was habt ihr gegen Frauen?». Hans Fässler 12.02.2021, 05.00 Uhr

Hundwil 1989: Einmarsch der Regierung. Wenig später wird an der Landsgemeinde das Frauenstimmrecht angenommen. Bild: Keystone

In seinem Essay zur späten Einführung des Frauenstimmrechts in Ausserrhoden bemüht der Journalist François Schmid-Bechtel die üblichen Verdächtigen: das Klischee von der ach so würdigen Landsgemeinde als schützenswertes Kulturgut, das ergreifende «Alles Leben strömt aus dir», den doch eigentlich frauenfreundlichen und liberalen Halbkanton sowie die bösen Kritiker von auswärts, die das Appenzellerland halt nicht verstehen. Das alles soll entschuldigen, dass die Ausserrhoder Männer nochmals 18 schändlich lange Jahre nach der schon schändlich späten Einführung des eidgenössischen Frauenstimmrechts den Frauen ein Menschenrecht verweigert haben? Diese Frage stellt einer mit Hundwiler Vorfahren und Bürgerrecht, der fast 30 Jahre im Kanton gearbeitet hat, der Land und Leute kennt – und meistens mag.

Dem Historiker jedoch, der liest, wie man heute noch Menschenrechtsverletzungen mit Nostalgie verklärt, drängen sich unangenehme Parallelen auf. Ein Teil der weissen Rassisten der USA versucht bis heute, den Bürgerkrieg und die Sezession umzudeuten: Man habe gar nicht für die Sklaverei und also gegen ein Menschenrecht gekämpft, sondern lediglich die Kultur der Südstaaten erhalten wollen. Also den gemütlichen, würdigen Southern Way of Life auf den Plantagen Tara und Seven Oaks, mit stolzen, wohlgekleideten Männern und schönen Frauen in Krinolinen an Gartenfesten.

Mit was für Gefühlen soll man in der Schweiz auf 1971, in Ausserrhoden auf 1989 und in Innerrhoden auf 1990 zurückblicken? Mit Scham? Peinlich berührt? Mit Wut? Mit Hühnerhaut? Ich würde vorschlagen: mit historischer Neugier, mit Leidenschaft, mit internationaler Perspektive und mit mutigen Fragestellungen: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der langen Verweigerung eines Menschenrechts in der Schweiz (samt AR und AI) und der Schweizer Unterstützung des Apartheidregimes in Südafrika? Oder: Ist der liberale Aufbruch nach der Einführung des Frauenstimmrechts (zwei Frauen in der Regierung, eine Nationalrätin, fortschrittliche Verfassung, Ausländerinnen- und Ausländerstimmrecht in Gemeinden) längst wieder zum Erliegen gekommen?

Lohnen würde sich von Urnäsch bis Walzenhausen und von Gonten bis Oberegg auch eine Selbstbefragung: Müssen wirklich nochmals Jahrzehnte vergehen, bis wieder eine Generation kommt, die sich – peinlich berührt – fragt: Wie war das nur möglich? Wie konnte man zu Beginn des 21.Jahrhunderts nur gegen Mindestlöhne und Minarette, aber für Waffenexporte sein? Wie konnte man dagegen sein, dass Schweizer Firmen auch im Ausland Menschenrechte einhalten müssen? Wie konnte man so lange die menschengemachte Klimakatastrophe leugnen, kleinreden oder ausblenden?

Als der Konvent in Paris 1794 beschloss, Sklavenhandel und Sklaverei in den Kolonien abzuschaffen und alle Männer ohne Ansehen der Hautfarbe zu französischen Bürgern zu machen, gab es erst eine kurze Diskussion. Dann ergriff der Abgeordnete Lacroix das Wort: «Präsident, lass es nicht zu, dass der Konvent sich schämen muss, weil er noch länger diskutiert!» Die Abgeordneten erhoben sich darauf und klatschten, eine Abstimmung gab es nicht. Allen war nämlich klar, dass man den Sklavinnen und Sklaven das Menschenrecht der Freiheit nicht durch einen gnädigen Beschluss zuerkennen kann, sondern dass es ihnen kraft ihres Menschseins einfach zukommt. Warum nur hatte fast ein Schweizer Jahrhundert lang keine Regierung, kein Parlament und kein Gericht den Mut zu sagen, dass man nicht Männer darüber abstimmen lassen kann, ob man den Frauen ein Menschenrecht gibt, sondern dass diese es einfach besitzen?