Traumberuf Bauer: Christian Lenherr schloss Ausbildung 1996 ab

Gams/Salez «Bauer war mein Traumberuf»: Christian Lenherr hat 1996 seine landwirtschaftliche Ausbildung abgeschlossen Christian Lenherr führt seit 2004 den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb, wobei sein Onkel und sein Vater seinerzeit eine Betriebsgemeinschaft gegründet haben. Seinen Beruf liebt er nach wie vor. Adi Lippuner Jetzt kommentieren 07.09.2021, 12.03 Uhr

Der Gamser Christian Lenherr freut sich sehr, nach 25 Jahren seine ehemaligen Klassenkameraden der landwirtschaftlichen Ausbildung in Salez wieder zu treffen. Bild: Adi Lippuner

Beim sonntäglichen Treffen der ehemaligen Landwirtschaftsschülerinnen und Landwirtschaftsschüler am Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez war auch der Gamser Bauer Christian Lenherr dabei. Seit 2004 führt er den elterlichen Betrieb, wobei sein Onkel und sein Vater seinerzeit eine Betriebsgemeinschaft gegründet haben. Den Anteil seines Vaters konnte der übernehmen, auch die Stallhälfte seines Onkels ist inzwischen in seinem Besitz, das Land hat er in Pacht. Christian Lenherr sagt:

«Ich fühle mich als Bauer sehr wohl, auch wenn sich das Umfeld mit der Zeit ständig verändert und die Anforderungen immer höher werden.»

Ein klassischer Milchwirtschaftsbetrieb

Im Stall der Familie Lenherr stehen 30 bis 35 Milchkühe und Jungvieh. Gefüttert wird ausschliesslich, was auf dem eigenen Betrieb wächst. «Ich verzichte auf den Zukauf von Kraftfutter, habe eigenes Getreide und lasse in der Grastrocknerei Würfel herstellen. Dazu gibt es Grünfutter und im Winter Heu,» erklärt der Bauer sein Konzept. Zudem sei sein Betrieb einfach strukturiert, da er nicht auf verschiedene Zweige setze.

«Dies hat aber auch zur Folge, dass es mich hart trifft, wenn es Veränderungen beispielsweise beim Milchpreis gibt.»

Der durchschnittliche Milchertrag pro Kuh liegt bei seinem Betrieb zwischen 6500 und 7000 Kilo, das sei etwas tiefer als bei Milchbauern, die auf Kraftfutter setzten. Trotzdem ist er zufrieden, «ich kann meine Tage einteilen, arbeite zwar viel, bin aber immer noch mein eigener Chef».

Guter Zusammenhalt in der Schule

Blickt Christian Lenherr auf seine Ausbildungszeit zurück, kommen positive Gefühle hoch. In den beiden Lehrbetrieben, der eine Milchwirtschaft und Ackerbau in Kriessern, der zweite Milchwirtschaft und Schweinezucht in Balgach, sei wertvolles Wissen vermittelt worden. Auch an die beiden Winterkurse in Salez hat er gute Erinnerungen. «Wir waren ein kollegiales Team, haben zusammen gelernt und auch die Freizeit gemeinsam verbracht.» Allerdings habe er seine Klassenkameraden etwas aus den Augen verloren, «wie es halt als Bauer so ist, der Arbeitstag hat mehr als acht Stunden und freie Wochenenden gibt es auch selten».

Deshalb freue er sich, nach 25 Jahren wieder ein paar Stunden gemeinsam mit seinen ehemaligen Schulkollegen verbringen zu können. «Da erfahre ich, dass sich nicht nur bei mir einiges verändert hat, auch die anderen müssen mit den neuen Vorschriften klarkommen», sagt er im Gespräch mit dem W&O. Stark verändert habe sich beispielsweise der Bereich Tierschutz, die Verlagerung vom Anbinde- zum Laufstall aber auch die vielen Vorgaben bezüglich Büroarbeiten. «Eigentlich sollte ich ja als Bauer im Stall und draussen arbeiten, aber rund zehn Prozent meiner Beanspruchung geht für Büroarbeiten, die einfach sein müssen, weg.»

Die Familie steht hinter den Aufgaben

Christian Lenherr und seine Frau Dora haben drei Kinder im Alter von 13, 11 und 9 Jahren. «Ohne Mithilfe meiner Frau, der Eltern Ursula und Xaver und ab und zu auch der Kinder wäre die Arbeit auf dem Betrieb nicht zu bewältigen», so seine Aussage. Allerdings zwinge er die Kinder nicht zur Mitarbeit. «Ich freue mich, wenn sie anpacken, will aber, dass sie ihren Weg selbst finden. Falls eines später den Betrieb übernehmen will, ist das gut, falls nicht, werden wir weitersehen.»

Etwas Bedauern schwingt bei der Aussage mit, dass er eigentlich seinerzeit mit Vorteil einen handwerklichen Beruf erlernt und dann Landwirt als Zweitausbildung hätte absolvieren können. Christian Lenherr sagt:

«Dies war aber damals nicht üblich, gehört aber heute fast zum Standard.»