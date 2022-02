Fasnacht in Gams: Monsterkonzert mit internationaler Beteiligung

Gams Trotz kurzfristiger Planung: Monsterkonzert hatte internationale Beteiligung Der Löwenplatz war am Samstagabend Schauplatz für ein Monsterkonzert der Guggenmusiken. Gastgeber waren die Gämselibögg. Christiana Sutter 21.02.2022, 18.40 Uhr

Die einheimische Guggenmusik Gämselibögg spielte am Monsterkonzert. Bild: Christiana Sutter

Nach dem Ausfall der Fasnacht der letzten beiden Jahre tönt es wieder überall in der Landschaft. Die Guggenmusiken sind unterwegs, so auch am Samstagabend auf dem Löwenplatz in Gams. Kevin Fah­rer, Präsident der Guggenmu­sik Gämselibögg Gams, sagt: