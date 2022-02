In Rapperswil trafen sich Kinder und Jugendliche zum Zocken

E-Sports Auf dem elektronischen Fussballfeld: Jugendliche messen sich in Rapperswiler Fabrik Früher traf man sich auf dem Rasen, heute vor dem Bildschirm: Elektronische Sportwettkämpfe werden auch in der Ostschweiz immer beliebter. So zum Beispiel in Rapperswil, wo sich am Wochenende Jung und Alt mit Videospielen vergnügten. Elia Fagetti 21.02.2022, 18.27 Uhr

Gespannt blickt der junge Gamer auf den Bildschirm. Bild: Benjamin Manser

Der Himmel ist mit grauen Wolken verhangen, vereinzelt erreichen ein paar Sonnenstrahlen die Fenster der Alten Fabrik in Rapperswil. Perfektes Wetter zum Zocken. Hier treffen sich am Samstagnachmittag Kinder und Jugendliche, um an einem E-Sports-Turnier teilzunehmen. Organisiert wird das Ganze von der Stadtbibliothek und der Kinder- und Jugendarbeit Rapperswil. Die Kinder spielen das Fussballspiel «Fifa» und das Tanzspiel «Just Dance».

Die Alte Fabrik liegt etwas versteckt in einer Seitenstrasse. Im Inneren begrüsst einem modernes Design. Im Parterre finden die Besucher den sogenannten «Game Dungeon», das Spielverliess. Spiele aller Generationen sind vertreten. Auf der linken Seite des Raumes steht auf einem Tisch eine alte Arcade-Maschine. Das ist ein Gerät, an dem der Benutzer gegen Geld Videospiele spielen kann. In der Mitte des Raumes gibt es «Mario Kart» auf der Spielkonsole Nintendo 64. Ein Klassiker unter Gamern. Das Turnier findet ein Stock weiter oben statt. Es ist nicht das grösste, oder wichtigste Event, in der Gaming-Szene, aber es veranschaulicht gut, wie die Szene auf lokalem Level funktioniert.

Was ist E-Sport? Unter E-Sport (elektronischer Sport) versteht man den sportlichen Wettkampf zwischen Teams oder Einzelkämpfern mit Computerspielen. Wettkämpfe werden sowohl auf Computern als auch auf Konsolen ausgetragen. Der grösste Unterschied zum traditionellen Gamen ist der hohe kompetitive Aspekt dieser Wettkämpfe.

Halbe Million Gamer kämpfen um Ruhm und Ehre

Eine Studie vom vergangenen Jahr über Gaming und E-Sports in der Schweiz der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zeigt auf, wie stark die Szene wächst. Etwa 44 Prozent der Befragten geben an, zu wissen, was E-Sport ist. Ungefähr 80 Prozent erkennen eine Professionalisierung des E-Sports in der Schweiz. Dies zeigt sich auch in der Zahl der E-Sportlerinnen und E-Sportler. Laut Studie wuchs die Zahl von rund einer Viertelmillion (2019) auf etwas mehr als eine halbe Million Gamerinnen und Gamer (2021) an. Zu diesem Anstieg steht in der Studie:

«Das Wachstum des E-Sports in der Schweiz ist nachhaltig.»

Fifa-Turniere immer ausgebucht

Das wachsende Interesse zeigt sich auch in Rapperswil. Die Kinder spielen seit 13 Uhr, zuerst bis 16 Uhr das Fussballspiel Fifa, danach kommt das Tanzspiel Just Dance an die Reihe. Egal ob sie selbst spielen oder nicht, gespannt blicken sie auf die Leinwand.

Robin Staufer, stv. Leiter der Kinder- und Jugendarbeit Rapperswil. Bild: Benjamin Manser

Das E-Sports-Event nahm seinen Anfang im Gamemobil, wie Robin Staufer erzählt. Der Verein Gamemobil unterstützt Ostschweizer Bibliotheken bei der Durchführung von Videospiel-Events. Staufer fragte das Gamemobil an, ob es ein Fifa-Turnier organisieren könne. Zwei Jahre lang half der Verein beim Aufbau, danach übernahmen Staufer und die Stadtbibliothek Rapperswil das Ganze.

«Bis heute waren die Fifa-Turniere immer ausgebucht.»

Weil Fifa hauptsächlich von Buben gespielt werde, boten die Veranstalter dieses Jahr auch ein Tanzturnier mit dem Spiel «Just Dance» an. Es gehe darum, jedes Jahr etwas Neues zu präsentieren und sich zu verbessern, sagt Staufer.

Ein Blick über die Schulter der jungen Gamer zeigt Szenen, die man sonst aus dem Stadion kennt: Auf der blauen Seite wurde die Verteidigung vom blauen Team durchbrochen, sein Gegenspieler in weiss ist in den Strafraum vorgedrungen und versucht über einen Eckball eine Goalchance zu erzwingen. Im letzten Moment springt ein Fussballer nach oben und köpft den Ball aus dem Strafraum. Jetzt ist der Konterangriff dran.

In den Anfängen gab es beim Fussballspiel Fifa noch Wartezeiten. Denn im ersten Jahr organisierten die Bibliothek und die Kinder- und Jugendarbeit ein Turnier mit 64 Teilnehmern auf nur einer Konsole. «Zum Teil mussten die Kinder drei bis vier Stunden warten, nur um dann ein paar Minuten zu spielen», sagt Staufer. Deswegen stehen am diesjährigen Turnier nur 24 Plätze zur Verfügung. Zudem gibt es zwei Konsolen, statt nur eine. So könne jedes Kind mehr als einmal spielen, erklärt Staufer.

Nintendo 64 ist ein Klassiker unter den Spielkonsolen. Bild: Benjamin Manser

Nostalgie und Vatersein

Wer nicht am Wettkampf teilnimmt, kann im «Game Dungeon» spielen worauf er Lust hat. Roman schaut seinen zwei Söhnen zu wie sie gerade Mario Kart spielen. Er ist in ein Gespräch mit Jugendarbeiter Robin Staufer vertieft und spricht über «antike» Spiele, wie «E.T. the Extra-Terrestrial» aus dem Jahr 1982. Das Spiel ist berühmt als das «schlechteste Spiel aller Zeiten». Es verkaufte sich so miserabel, dass der Hersteller einen grossen Teil der Spiele in einer Mülldeponie in der Wüstenstadt Alamogordo in New Mexiko vergrub. Roman ist begeistert und man sieht, wie er sich fürs Gamen interessiert. Auf die Frage hin, wie er zum Hobby gekommen sei, sagt er: «Das erste Mal kam ich im Büro meines Vaters in Berührung mit Computern, mit dem Atari ST. Das war Ende der 1980er-Jahre. Etwas später mit etwa elf Jahren hatte ich meinen ersten Computer.» Damals sei seine Leidenschaft gewachsen. Er spielt gerne Videospiele, weil sie ihm ermöglichen, in eine andere Welt abzutauchen. «Heute habe ich dafür einfach nicht mehr so viel Zeit», sagt er.

Im «Game Dungeon» können Jung und Alt die Spiele vieler Generationen ausprobieren. Bild: Benjamin Manser

Romans Kinder hingegen haben Zeit. Damit sie nicht zu viel davon für Videospiele verwenden, grenzt der Vater die Spielzeit ein. Er selbst wisse am besten, wie schnell es gehe, bis man sein Zeitgefühl verliere. Wie auch im echten Fussball sei es wichtig, eine Auszeit zu nehmen, um den Körper zu schonen.

Adriana Rey, von der Stadtbibliothek und Mitveranstalterin des E-Sports-Events, sagt: «Es ist toll, wenn so viele Kinder und Jugendliche zum Event erscheinen». Auf die Frage hin, warum sie damit begonnen haben, sagt sie: «Wir wollten den Kindern etwas bieten und sie in die Bibliothek locken. Uns ist bewusst, dass Videospiele besonders interessant sind.» Es gehe auch darum, den Dialog zwischen den Generationen zu fördern, ergänzt Robin Staufer.

Auch wenn das Samstagwetter am späteren Nachmittag aufhellte, bewegten sich die spielenden Kindern höchstens, um auf das WC zu gehen. Zu gespannt waren sie auf den nächsten Match. Genau so vertieft waren die Erwachsenen. Wie Roman schwelgten sie an diesem Nachmittag in kindlicher Nostalgie - und erinnerte sich mit Freude in den Augen an ihre ersten Spielstunden an einer Konsole oder einem Computer.