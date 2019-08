Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen ist am Donnerstagnachmittag ein Auto auf der A1 aufgefallen, das Schlangenlinien fuhr. Bei näherem hinschauen stellte sie fest, dass der Autofahrer auf seinem Mobiltelefon ein Game spielte.

Game Over: Kantonspolizei St.Gallen stoppt 53-Jährigen, der während der Autofahrt auf dem Handy spielte

Die Polizisten konnten den Autofahrer dabei beobachten, wie er Game spielte. (Symbolbild: kapo)

(kapo/vat) Oft heisst es, die Jugend von heute sei smartphone- und gamesüchtig. Scheinbar ist dieser Trend aber längst auch bei der etwas älteren Generation angekommen. So war wohl die Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen nicht darauf vorbereitet einen 53-jährigen Gamer zu erwischen, als ihnen dessen schlangenlinienfahrendes Auto auffiel.

Der in sein Spiel vertiefte Mann war am Donnerstag, kurz vor 18 Uhr, auf der Autobahn A1 von St.Margrethen Richtung St.Gallen unterwegs gewesen. Dabei sei er auf dem Normalstreifen mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs gewesen und Schlangenlinien gefahren, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen.

«Als die Polizisten neben das Auto fuhren, konnten sie mehrere Sekunden beobachten, wie der Autofahrer auf seinem Mobiltelefon ein Game spielte», heisst es weiter. Der 53-Jährige sei zur Anzeige gebracht worden und werde sich nun vor der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verantworten müssen.