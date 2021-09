Gähwil: 74-jähriger Motorradfahrer tödlich verunfallt

Gähwil Tödlicher Motorradunfall: 74-Jähriger prallt frontal in Mauer – Polizei sucht nach Zeugen Am Mittwochnachmittag kam ein 74-Jähriger mit seinem Motorrad von der Strasse ab und prallte frontal in eine Mauer. Er verletzte sich dabei tödlich. Die Kantonspolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können. 08.09.2021, 19.00 Uhr

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag verletzte sich ein 74-jähriger Motorradfahrer tödlich. Bild: Kapo St.Gallen

Am Mittwochnachmittag ist es um ca. 14:30 Uhr auf der Murgstrasse zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 74-jähriger Motorradfahrer kam von der Strasse ab und prallte frontal in eine Mauer. Trotz Reanimation verstarb er an der Unfallstelle.