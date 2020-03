Fussballspiele des FC St.Gallen, Berufs-Speed-Dating und Frühlingsbierfest: Diese Ostschweizer Veranstaltungen fallen wegen des Corona-Virus aus Mit dem Veranstaltungsverbot, das der Bundesrat am Freitagmorgen erlassen hat, stellt sich auch für viele Anlässe in der Ostschweiz die Frage: Finden sie statt oder nicht? Wir haben nachgefragt. Redaktion Ostschweiz/Online Aktualisiert

Abgesagt

Diverse Daten

Unterhaltung Musikgesellschaft Thundorf

Die Thundorfer Musikantinnen und Musikanten haben entschieden, dass die diesjährigen Unterhaltungsabende vom Samstag, 7. März, Freitag, 13. März, und Samstag, 14. März, im Mehrzwecksaal Thundorf aufgrund der unsicheren Lage betreffend Corona-Virus abgesagt werden, heisst es am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Match FC St.Gallen

Die Swiss Football League (SFL) hat am Freitag 28. Februar entschieden, sämtliche Spiele der nächsten Runde (bis und mit am Montag 2. März) abzusagen oder zu verschieben. Auch die Viertelfinals im Schweizer Cup von kommender Woche (4. und 5. März) werden auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt verlegt. Dies teilte der SFV am Freitagabend mit.

Das FC St.Gallen Spiel in Sitten vom Samstag, 29. Februar, fällt somit aus.

Am Montagabend teilte die SFL an einer Medienkonferenz mit, dass die Meisterschaft nach dem bundesrätlichen Grossveranstaltungsverbot für mehr als 1000 Personen wegen des Corona-Virus bis zur Nationalmannschaftspause am 23. März ausgesetzt wird. Wenn das bis am 15. März geltende Verbot nicht verlängert wird, findet die nächste Runde allerdings am 21./22. März statt.

Die zwei Heimspiele am Samstag, 7. März, gegen den FC Zürich und am Samstag, 14. März, gegen den FC Thun fallen somit ebenfalls aus sowie vorerst auch die Partie in Neuenburg gegen Xamas am Samstag, 21. März.

Theater Chur sagt bis 15. März alle Veranstaltungen ab

Aufgrund der durch das Gesundheitsamt Graubünden angepassten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus, muss das Theater Chur sämtliche Veranstaltungen bis vorerst 15. März absagen. Alle in diesem Zeitraum geplanten Vorstellungen und Konzerte haben überregionalen Charakter oder internationale Beteiligung. Bereits gekaufte Tickets werden an den Vorverkaufsstellen im Theater Chur und bei Chur Tourismus zurückerstattet, Online-Tickets nur an der Kasse Theater Chur. Für einige der Veranstaltungen, wie z.B. die ausverkaufte Vorstellung «Der Besuch der alten Dame», werden für den Zeitraum Ende Mai bis Ende Juni Ersatztermine abgeklärt.

Montag, 30. März 2020

Forum CVP 60 plus – Ist unser Gesundheitswesen krank?

Das Forum CVP 60 plus im Hof zu Wil vom Montag, 30. März, fällt wegen nicht abschätzbarer Risiken im Zusammenhang mit dem Corona-Virus aus, wie die CVP Region Wil-Untertoggenburg am Dienstag mitteilt. Ein neues Datum steht noch nicht fest.

Samstag, 21. März 2020

Auto-Show St.Gallen

Am Samstag, 21. März, und Sonntag, 22. März, hätten an der 28. Auto-Show die neusten Modelle präsentiert werden sollen. Aufgrund der besonderen Lage rund um das Thema Corona-Virus haben die 13 St.Galler Garagisten entschieden, die Frühlingsausstellung abzusagen, wie es am Mittwoch in einer Medienmitteilung heisst.

Sonntag, 15. März 2020

UBS Kids Cup Regiofinals

Weil der Bundesrat heute mit sofortiger Wirkung alle privaten und öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten hat und dieses Verbot vorerst bis und mit 15. März gilt, sagt UBS Kids Cup seine Regionalfinals ab. Das betrifft auch die Veranstaltung in Kreuzlingen, die für den 15. März geplant war. Auch für Weltklasse Zürich und Swiss Athletics als Veranstalter des UBS Kids Cup Team habe die Gesundheit der teilnehmenden Kinder, der Besucherinnen und Besucher und aller Helferinnen und Helfer absolute Priorität.

Samstag, 14. März 2020

Autoregio Rorschach

Die 24. Autoregio Rorschach hätte am Samstag, 14. und Sonntag, 15. März, in fünf Garagen in Rorschach, Goldach und Rorschacherberg stattgefunden. Sie ist wegen des Corona-Virus abgesagt. «Zum Schutz der Besucher und Garagen-Mitarbeitenden halten wir uns an die Vorgaben der Behörden», schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite.

Freitag, 13. März 2020

Sunice Festival St.Moritz

Die Verantwortlichen des SunIce Festivals St.Moritz teilen mit, dass sie gezwungen seien, das Festival 2020, das vom 13. bis am 15. März stattgefunden hätte, auf das Jahr 2021 zu verschieben.

Generalversammlung der Raiffeisenbank Regio Uzwil

Auf die Einschätzung des Bundesrats, der jüngst die Gefahr Coronavirus-Epidemie auf die nächsthöhere Stufe anhob, reagiert die Raiffeisenbank Regio Uzwil proaktiv. Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, wurde die Generalversammlung, die am 13. März hätte stattfinden sollen, auf unbestimmte Zeit verschoben.

Mittwoch, 11. März 2020

Stadtapéro Rorschach

Angesichts der kantonalen Weisungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus hat der Stadtrat entschieden, den für den 11. März geplanten Stadtapéro in Rorschach zu den Themen Finanzen und allgemeine Stadtentwicklung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Zu gegebener Zeit werde ein neuer Termin bekanntgegeben.

Montag, 9. März 2020

Prüfungen in Olma-Hallen verschoben

Wegen des Corona-Virus werden die schriftlichen Prüfungen für Marketing- und Verkaufsfachleute vom 9./10. März in den Olma-Hallen St.Gallen abgesagt. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Angemeldet waren über 1100 Kandidatinnen und Kandidaten.

Sonntag, 8. März 2020

Suppenzmittag Sennwald

Der Suppenzmittag der evangelischen und katholischen Kirche Sennwald vom Sonntag, 8 März, findet nicht statt.

Stadt- und Gemeindepräsidentinnen-Treffen

Das Stadt- und Gemeindepräsidentinnen-Treffen vom Sonntag, 8. März, mit Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, findet nicht statt. Es haben sich mehr als drei Viertel aller Stadt- und Gemeindepräsidentinnen der Schweiz – insgesamt über 300 Frauen – angemeldet, dazu ungefähr 40 Medienleute. Das Treffen wird vertagt.

«Pasta Essen stillt Hunger» in Rorschach abgesagt

Aufgrund der Weisungen des Bundes betreffend Coronavirus wird das «Pasta Essen stillt Hunger» vom Sonntag, 8. März, im Stadthofsaal Rorschach abgesagt. Der Gottesdienst in der Kolumbanskirche wird wie vorgesehen um 10.45 Uhr durchgeführt.

Samstag, 7. März 2020

Samariter des Jahres 2019

Am Samstag, 7. März, hätte bei der Micarna in Bazenheid die öffentliche Feier zur Wahl «Samariter des Jahres 2019» stattfinden sollen. Auf Grund der aktuellen Entwicklung des Coronavirus kann der Anlass nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Organisatoren haben sich nun entschieden, die öffentliche Veranstaltung abzusagen, wie sie am Mittwoch in einem Communiqué schreiben. Der Titel «Samariter des Jahres 2019» wird laut Veranstalter dennoch am kommenden Samstag an den oder die Gewinnerin verliehen. Dies allerdings im kleinen Kreis des OKs sowie der fünf Nominierten.

Lottomatch des FC Buchs

Der grosse Lottomatch des FC Buchs am BZB Buchs vom Samstag, 7. März, findet nicht statt.

Swiss Judo Open 2020

Das Swiss Judo Open 2020 in Winterthur und Zürich vom Samstag, 7. März, bis Sonntag, 8. März, findet wegen des Grossveranstaltungsverbots des Bundesrates nicht statt, heisst es am Montag 2. März in einer Medienmitteilung. Als Grossveranstaltung mit zahlreichen Teilnehmern sei auch der Schweizer Europacup betroffen.

Fischinger Klosterbrauerei verschiebt Frühlingsbierfest

Viermal pro Jahr locken die Saisonbierfeste der Klosterbrauerei Fischingen mehrere Hundert Besucher auf das Klosterareal. Am Samstag, 7. März, hätte das Pilgrim-Frühlingsbierfest stattfinden sollen. Wegen des Coronavirus wurde es auf den 4. April verschoben.

Deep in Love Festival verschoben

Aufgrund des heutigen Entscheides des Bundes wir auch das Deep in Love Festival definitiv verschoben. Das Festival hätte am Samstag dem 7. März in der Olma-Halle stattgefunden. Auf der Webseite heisst es, dass an einer Lösung gearbeitet werde und die bereits erworbenen Festivaltickets ihre volle Gültigkeit behalten – sollte es ein vertretbares Ausweichsdatum geben.

Jodelkonzert des Jodelchörli Alperösli Wattwil abgesagt

Auch das Jodelkonzert des Jodelchörli Alperösli aus Wattwil vom 7. März musste wegen des Corona-Virus abgesagt, beziehungsweise auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Darüber informierte der Jodelchor auf Facebook.

Freitag, 6. März 2020

Raiffeisen-GV in Bernhardzell abgesagt

Die Generalversammlung der Raiffeisenbank Bernhardzell hätte am kommenden Freitag, 6. März, stattfinden sollen. Der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Bernhardzell hat sich einstimmig entschieden, die GV nicht durchzuführen. Es wird zu gegebener Zeit über den neuen Termin informiert.

Unterhaltungsabende Symphonic Rock, Melodia Goldach

Die Unterhaltungsabende Symphonic Rock, Melodia Goldach, vom 6. und 7. März werden verschoben auf den 11. und 12. September. Tickets werden umgebucht oder rückerstattet.

Melodia Goldach verschiebt Unterhaltungsshow

Der Musikverein Melodia Goldach teilt auf seiner Website mit, dass die Unterhaltungsshow «Symphonic Rock», die von Freitag, 6. März, bis Samstag, 7. März, hätte stattfinden sollen, auf den 11. und 12. September verschoben wird. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

«Laut kantonaler Weisung sind Veranstaltungen unter 1000 Personen zwar erlaubt, jedoch nur wenn der Veranstalter sicherstellen kann, dass keine Personen aus den aktuellen Risikogebieten teilnehmen. Marco Pierobon, unser geladener Startrompeter, lebt in Norditalien. Eine Durchführung unserer Konzerte wäre deshalb nur ohne unseren Solisten möglich. Unser ganzes Programm ist jedoch auf Marco Pierobon abgestimmt und ohne ihn kaum in gleicher Art realisierbar», heisst es.

GV Raiffeisen Mittleres Toggenburg

Die Raiffeisen Mittleres Toggenburg sagt die Generalversammlung vom 6. März ab.

Donnerstag, 5. März 2020

Photovoltaik-Aktion Region Bodensee

Auf Grund der aktuellen Situation bezüglich des Corona-Virus hat sich der Verein Plemo Regional zusammen mit der Energieagentur St.Gallen dazu entschieden, die Photovoltaik-Aktion Region Bodensee bis auf weiteres zu verschieben, teilt der Verein mit. Die Veranstaltungen vom Donnerstag, 5. März, in Goldach, sowie vom Freitag, 6. März, in Rorschacherberg fallen aus. Ein Ersatzdatum ist noch nicht bekannt.

Suppentag im Riethüsli St.Gallen

Der ökumenische Suppentag im Riethüsli, der für Donnerstag und Freitag (5./6. März) geplant war, ist wegen des Corona-Virus abgesagt. Dies haben die Verantwortlichen der Kirchen gemeinsam mit den Organisatorinnen des Anlasses beschlossen. Dies sei ein Beitrag, um der Verbreitung des Virus entgegenzuwirken, heisst es in einer Mitteilung.

Verleihung Unternehmerpreis Prix SVC Ostschweiz

Die Verleihung des Unternehmerpreises Prix SVC Ostschweiz wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Das hat der Swiss Venture Club (SVC) als Ausrichter beschlossen. Der Preis hätte am Donnerstag, 5. März auf dem Areal der Olma-Messen vergeben werden sollen. Das bundesrätliche Verbot von Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen verhindert nun aber den Anlass. Dieser geht jeweils vor «rund 1000 Personen» über die Bühne. Konkret fasst die Olma-Halle 980 Gäste. Der SVC äussert die Hoffnung, die Preisverleihung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können. In welchem Rahmen und ob mit oder ohne Publikum, ist noch offen.

Schlaraffia Messe findet nicht statt

In einer Pressemeldung verkündet der Geschäftsführer der Schlaraffia Messen, dass die Messe dieses Jahr nicht stattfinden werde. Der Krisenstab des Kantons Thurgau habe offiziell bestätigt, dass die Schlaraffia unter das vom Bundesrat verordnete Veranstaltungsverbot falle. Die Messe hätte vom 5. bis am 8. März stattgefunden.

Photovoltaik-Ationsabende abgesagt

Die plemo regional hat zusammen mit der Energieagentur St.Gallen entschieden, die Photovoltaik-Aktion Region Bodensee bis auf weiteres zu verschieben. Abgesagt wurden folgende Anlässe: 3. März, 19.30 Uhr, Wittenbach. 5. März, 19.30 Uhr, Goldach. 10. März, 19.30 Uhr, Rorschacherberg

Mittwoch, 4. März 2020

«Berufswahl-Speed-Dating» des Rotary Club

Der Rotary Club St.Gallen-Freudenberg organisiert an der Kantonsschule am Burggraben ein «Berufswahl-Speed-Dating» für Maturanden. Der für den 4. März geplante Anlass muss abgesagt werden und wird voraussichtlich im September nachgeholt.

«All About Automation» Friedrichshafen 2020

Im Interesse der Gesundheit, sowie der Minimierung von vermeidbaren Aufwendungen der Aussteller und Besucher, haben die Verantwortlichen der «All About Automation» in Friedrichshafen beschlossen, die Messe, die am 4. und 5. März stattfinden würde, auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zu verschieben. «Wir sind in der Abstimmung mit der Messe Friedrichshafen für einen Alternativtermin», heisst es in einer Medienmitteilung. Die rapide Verschärfung der Situation um das Corona-Virus sowie das Verbot von Veranstaltungen in der benachbarten Schweiz, habe eine kurzfristige Neubewertung der Lage erfordert.

HSG sagt Jobmesse-Tag ab

Die HSG hat entschieden, den Jobmesse-Tag im Rahmen der «HSG TALENTS Conference» abzusagen. Der Messetag war für den 4. März geplant und hätte rund 1700 Personen (Studierende sowie Vertreterinnen und Vertreter von Firmen und Organisationen) in den St.Galler Olma-Hallen zusammengebracht. Der Studienbetrieb läuft normal weiter, es sind aber Präventionsmassnahmen gemäss den Weisungen und Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und des Kantonsarztamtes getroffen worden.

Dienstag, 3. März 2020

Vortrag Seniorenforum

Der Vortrag Seniorenforum Werdenberg an der Hochschule für Technik (NTB) in Buchs vom Dienstag, 3. März, fällt aus.

Sonntag, 1. März 2020

Famigros Ski Day in Arosa Lenzerheide

Der Famigros Ski Day in Arosa Lenzerheide, vom Sonntag, 1. März kann nicht durchgeführt werden. Wie es in einer Mitteilung heisst, befürwortet Swiss-Ski den Entscheid zum Wohle der Schweizer Bevölkerung. Sämtlichen Teilnehmenden des Famigros Ski Day in Arosa Lenzerheide wird das Startgeld im Verlauf der nächsten Woche rückerstattet. Über die Durchführung der weiteren Famigros Ski Days werden die Veranstalter auf ihrer Webseite (www.famigros-ski-day.ch) zu gegebenem Zeitpunkt weiter informieren.

Bürgler Fasnachtsumzug abgesagt

Der Kanton Thurgau hat verfügt, dass der Fasnachtsumzug in Bürglen aufgrund der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus definitiv nicht stattfinden darf. Das Programm vom Sonntag, 1. März ist abgesagt. Die Bürgler Beizenfasnacht ist bereits im Gange und findet statt. Am Samstag findet der «Narräschmaus» und der anschliessende Maskenball statt.

Samstag, 29. Februar 2020

Bischofszeller Fasnachtsumzug

Auch der Bischofszeller Fasnachtsumzug vom Samstag, 29. Februar findet nicht statt. Das gibt Markus Fäh, Präsident der SITU-Narren, bekannt. Alleine am Umzug wären 500 Fasnächtler beteiligt gewesen, dazu kommen Hunderte Zuschauer.

IG Tanz Thurgau

Wegen des Corona-Virus und der Weisung des Bundesrates kann die Mitmach-Veranstaltung der IG Tanz Thurgau vom Samstag, 29. Februar im Kreuzlinger Dreispitz-Saal nicht durchgeführt werden. Verschiedene Tanzschulen aus dem ganzen Kanton wären dabei gewesen. Am Sonntag hätten Workshops stattfinden sollen. Die IG sucht nun nach einem Verschiebedatum.

SC Brühl: Spiel gegen Breitenrain ist abgesagt

Das Spiel des SC Brühl gegen den FC Breitenrain aus Bern vom 29. Februar ist abgesagt. Der schweizerische Fussballverband hat am Freitagnachmittag beschlossen, sämtliche Spiele der Promotion League und der ersten Liga von diesem Wochenende abzusagen.

Konzert im Arboner «Momö» abgesagt

In Arbon hätte am Samstag, 29. Februar im «Momö» ein Konzert von «Way Back Home» stattgefunden. Die Veranstalter haben den Anlass abgesagt.

Freitag, 28. Februar 2020

Arboner Fasnacht

Der Arboner Stadtrat hat in Absprache mit den Fasnachtsorganisatoren entschieden, die Arboner Fasnacht, beziehungsweise sämtliche Veranstaltungen, die dazu gehören, abzusagen. Die Arboner Fasnacht hätte vom 28. Februar bis am 1. März stattgefunden.

Fasnachtsabbruch in Herisau und Schönengrund

Die Fasnacht in verschiedenen Ausserrhoder Gemeinden endet früher als geplant. «Die restliche Herisauer Fasnacht muss aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus abgesagt werden», schreibt der Fasnachtsverein Herisau. Geplant gewesen wären am Freitag (28. Februar) ein Maskenball, morgen Samstag (29. Februar) eine Guggenparty und am Sonntag (1. März) der Fasnachtsumzug. In Absprache mit dem Kanton wurde auch entschieden, keine weiteren Fasnachtsanlässe in Schönengrund durchzuführen, so Samuel Friedel, Präsident der Guggenmusik Bläächi Lömpe. Betroffen von der Absage sind der grosse Umzug vom Samstag mit jeweils über 1000 Teilnehmenden sowie der Gugger Maskenball.

Ausserrhoder Fasnacht Übersicht

In Ausserrhoden werden in einigen Gemeinden die Fasnachtsanlässe vom Wochenende (28. Februar bis 1. März) abgesagt, andernorts finden sie statt. Keine Maskenbälle und Umzüge gibt es in Schönengrund, Rehetobel, Walzenhausen und Herisau.

Unterhaltungsabende Brassband Zuckenriet

Die Brassband Zuckenriet hätte am Freitag- und am Samstagabend (28./29. März) ihre Unterhaltungsabende unter dem Motto «Fake News» durchgeführt. Per Videobotschaft auf ihrer Website teilen die Verantwortlichen mit, dass die beiden Anlässe verschoben werden. «Wir nehmen die Lage ernst und haben uns entschieden, unsere Unterhaltungsabende zu verschieben.» Die Verantwortlichen hoffen, dass sie in einem Monat über diese Entscheidung lachen werden können und dann sehen, dass sie überreagiert hätten. «Aber das Risiko möchten wir jetzt nicht tragen.»

Messen «inhaus» und «die50plus» in Weinfelden

Basierend auf der Verordnung des Bundesrates zur Bekämpfung des Corona-Virus standen die Verantwortlichen der Messen Weinfelden in den letzten Stunden in aktivem Austausch mit dem Fachrat Gesundheit des Kantons Thurgau. Der Kanton hat nun definitiv verfügt, dass die «inhaus» und die «die50plus 2020», die vom 28. Februar bis am 1. März hätte stattfinden sollen, definitiv abgesagt werden.

Wartauer Fasnacht

Vom 28. Februar bis und mit Sonntag, 1. März, hätten in Wartau verschiedene Fasnachtsanlässe inklusive Umzug am Sonntag stattfinden sollen. Diese werden nun abgesagt. Die Organisatoren der Wartauer Fasnacht bedauern den Entscheid, können ihn jedoch nachvollziehen. Präsident Rolf Hobi: «Wir werden den Entscheid des Bundesrats zum Schutz von allen Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern respektieren und umsetzen. Die Enttäuschung der kurzfristigen Absage ist zwar gross, aber die Gesundheit und Prävention hat klar Vorrang.» Die Gemeinde Wartau bedauert den Ausfall der Fasnacht ebenfalls und ist gleichzeitig dankbar, dass das Verbot akzeptiert wird. Gemeindepräsident Beat Tinner: «Es ist unschön für Veranstalter so kurzfristig die lang geplanten Anlässe absagen zu müssen. Gleichzeitig appellieren wir an das Verständnis und die Vernunft der Bevölkerung, dieses Verbot zu akzeptieren und grössere Menschenansammlungen zu meiden.»

Findet statt

Diverse Daten

Theater St.Gallen: Vorstellungen finden statt

Das kantonale Gesundheitsdepartement hat grünes Licht gegeben für sämtliche geplanten Vorstellungen sowohl im Theater St.Gallen mit rund 750 Plätzen wie auch in der Tonhalle mit knapp 900 Plätzen. Das Theater St.Gallen stehe in Kontakt mit dem Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen, die Lage werde zusammen mit den offiziellen Stellen laufend neu beurteilt, sagt der geschäftsführende Direktor Werner Signer. Im Haus werden die von den offiziellen Stellen empfohlenen Hygienemassnahmen umgesetzt.

Anlässe im Würth Haus Rorschach

Sämtliche Anlässe im Würth Haus Rorschach (Explora, Führungen, Museum etc.) finden (Stand Montag, 2. März) wie angekündigt statt. Über allfällige Änderungen informiert das Haus Würth auf seiner Homepage.

Dienstag, 10. März 2020

Testspiel FC Wil 1900 und FC Zürich

Das Testspiel des FC Wil 1900 und des FC Zürich vom Dienstag, 10. März, 11 Uhr, im Bergholz, findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, heisst es am Mittwoch in einem Communiqué.

Montag, 9. März 2020

Matinée mit André Manz

Am Montag, 9. März, 10 Uhr, lädt die Stadtbibliothek St.Gallen zur Matinée mit André Manz ein. Im Raum für Literatur wird er ausgewählte Geschichten aus seinem bewegten Musikerleben vortragen.

Sonntag, 8. März 2020

69. St.Galler Lesebühne Tatwort

Am Sonntag, 8. März, findet in der St.Galler Süd Bar die 69. St.Galler Lesebühne Tatwort mit der Schriftstellerin, Kabarettistin und Slam Poetin Katinka Buddenkotte aus Köln statt.

Familienabenteuer im Schloss – Historisches Museum des Kantons Thurgau

Am Sonntag, 8. März, weiht Schlossdame Barbara am Grosselterntag im Historischen Museum Thurgau Kinder, Grosseltern und Gotten und Göttis in die Geheimnisse und Schätze des Schloss Frauenfeld ein. Die mittelalterliche Rätseltour startet wie geplant um 14 Uhr im Schloss Frauenfeld und ist kostenlos.

Mittwoch, 4. März 2020

Podium zu Regierungsratswahlen

Der Kanton Thurgau hat der «Thurgauer Zeitung» bestätigt, dass das Regierungsratspodium am Abend vom Mittwoch, 4. März, stattfinden darf. Personen, die in den letzten 14 Tagen in China (inklusive Hongkong), Singapur, Südkorea, Iran oder Norditalien waren, dürfen jedoch nicht an der Veranstaltungen teilnehmen. Gleiches gilt für Personen mit Grippesymptomen wie Fieber oder Husten. Die TZ appelliert an die Eigenverantwortung unserer Besucher.

Am Mittwoch um 19 Uhr diskutieren die sieben Kandidaten Carmen Haag (CVP, bisher), Monika Knill (SVP, bisher), Cornelia Komposch (SP, bisher), Walter Schönholzer (FDP, bisher), Karin Bétrisey (Grüne), Ueli Fisch (GLP) und Urs Martin (SVP) unter der Leitung von TZ-Redaktor Mario Testa. Türöffnung ist um 18 Uhr im Grossen Bürgersaal des Rathauses Frauenfeld.

Montag, 2. März

Bloch und Blochball in Herisau

Das Herisauer Bloch (der Umzug) und der Blochball in Herisau am Montag, 2. März, finden wie geplant statt.

Sonntag, 1. März 2020

Ausserrhoder Fasnacht

Wie geplant finden die Fasnachtsveranstaltungen in Stein, Teufen, Bühler, Gais, Wolfhalden und Lutzenberg statt.

Samstag, 29. Februar 2020

Casting Show Shopping Arena

Die UFA Talentbase sucht neue Gesichter für TV-Formate wie beispielsweise Show-Kandidaten für «Sag die Wahrheit» (SWR) oder «Das Supertalent» (RTL), Gesangstalente für «Deutschland sucht den Superstar» (RTL), Tänzer für neue Show- und Serienformate sowie Schauspieltalente für «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (RTL). Die Castingveranstaltung in der Shopping Arena in St.Gallen vom Samstag, 29. Februar, 12 bis 17 Uhr, findet statt.

Maturafeier Kantonsschule am Brühl

Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule Brühl feiern am Samstag, 29. Februar ihre Abschiedsfeier, erwartet werden rund 300 Personen. In Absprache mit der Kantonsärztin Danuta Reinholz findet die Veranstaltung statt, wie Rektor Mathias Gabathuler auf Anfrage sagt. Auch der Unterricht läuft momentan normal weiter - dies soll sich auch auf Wochenstart voraussichtlich nicht ändern. Keine Panik, aber Vorsicht, lautet die Devise der Schule. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung und Schüler mit Grippesymptomen werden nach Hause geschickt, wo sie durch den Hausarzt abgeklärt werden. Derzeit seien zwei Schüler von dieser Massnahme betroffen.

Swisscup ohne Italiener

Der 32. Swisscup Widnau (Synchroneislauf) vom 29. Februar und 1. März findet eine Woche nach dem Bekanntwerden von Corona-Erkrankungen in Norditalien statt. Wegen möglicher Ansteckungsgefahr werden die fünf gemeldeten italienischen Teams nicht daran teilnehmen.

Freitag, 28. Februar 2020

«Brocante» auf dem Olma Messegelände

Auf dem Gelände der Olma-Messen sind in den nächsten zwei Wochen mehrere Veranstaltungen geplant, welche die Grösse von 1000 Zuschauern überschreiten, wie die Genossenschaft in einer Mitteilung schreibt. Am Freitag, 28. Februar hat die Antiquitätenmesse Brocante begonnen, welche planmässig bis Sonntag dauert. Die kantonalen Behörden haben entschieden, dass die Messe offen gehalten wird.

Auf der Kippe

Ermatinger Groppenfasnacht in der Schwebe

Vom 18. bis 22. März soll dieses Jahr die letzte Fasnacht der Welt, die Ermatinger Groppenfasnacht, stattfinden. Doch auch sie steht derzeit wegen des Corona-Virus’ in der Schwebe. Obergropp Rico Thurnheer sagt, man sei sich der Problematik sehr bewusst. Derzeit liefen die Planungen und Vorbereitungen noch auf reduzierter Stufe weiter. Entscheiden werde man am kommenden Freitagabend, anlässlich der Generalversammlung des Groppenkomitees. Tägerwilen und Berlingen hätten zuletzt ihre Maskenbälle noch durchführen können, sagt Thurnheer. Doch gehe er von einer Verschärfung der behördlichen Richtlinie aus. Zur Debatte stünden eine Vollabsage oder auch eine Teilabsage, so dass der Dorffasnachtsabend «Gropp’n’Roll», der am Mittwoch und Freitag über die Bühne gehen soll, doch stattfinden kann. In diesem Jahr wäre in Ermatingen am Sonntag nur ein kleiner Umzug geplant, der grosse Groppenumzug, der rund 10’000 Besucher anlockt, findet nur alle drei Jahre statt, zuletzt 2018.

Kultur i de Aula, Goldach

Ob die Anlässe Kultur i de Aula, Goldach, vom 13. und 14. März stattfinden, ist noch unklar. Die Veranstalter warten die Situation ab und informieren zu gegebener Zeit.

Öffentlicher Verkehr

Die Busse fahren wie gewohnt

Bisher gibt es im Rahmen der Corona-Krise in St.Gallen keine Ratschläge zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) sagen denn auch: «Die Stadt St.Gallen stützt sich auf die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit. Vorderhand werden seitens des BAG keine speziellen Massnahmen in Bezug auf die Nutzung des ÖV und die Reinigung der Fahrzeuge empfohlen.»

Säntisbahn: Desinfizierspender gesucht

Bis zu 690 Personen pro Stunde könnten mit der Säntisbahn die Höhendifferenz von 1100 Metern von der Schwägalp hinauf auf den Säntis überwinden. Schliesst die Bahn nach dem Betriebsunterbruch wegen der Sturmtage nun aufgrund des Corona-Virus, weil sich in der engen Kabine die Leute zu nahe kommen? Geschäftsführer Bruno Vattioni bleibt ruhig: «Wir sind ein Touristenort mit vorwiegend einheimischen Gästen. Nicht zu vergleichen mit der Jungfrau, dem Titlis oder Luzern. Deshalb sei der Einfluss des Corona-Virus auch noch nicht so gravierend.» Grosse Personenansammlungen seien selten, «halt so wie in Gastronomiebetrieben üblich». Vor allem in den letzten Wochen, wo sich die Sturmtage gehäuft hätten, habe oft auch gähnende Leere geherrscht. Letztes Jahr waren im Durchschnitt 9,9 Personen pro Fahrt in der Kabine, die Platz für 85 Personen bietet.

Anfang Woche wollte Vattioni zusätzlich zu den Seifenspendern auch Desinfizierspender für die Toiletten bestellen. Die hätten allerdings nicht geliefert werden können, «da sie für Spitäler zurückbehalten werden». Man habe die Reinigungszyklen im Hotel- und Gastrobetreib erhöht und insbesondere Türfallen und so weiter vermehrt im Fokus.

Keine Hektik bei den Appenzeller Bahnen

«Wir halten uns an die Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit und der SBB», sagt der Direktor der Appenzeller Bahnen, Thomas Baumgartner. Das Personal sei bezüglich des Corona-Virus sensibilisiert und mit Merkblättern aufgeklärt worden - «einen konkreten Handlungsbedarf gibt es nicht». Das Reinigungspersonal in den Zügen sei konsequent mit Handschuhen unterwegs, «bei den Billettkontrollen wird der SwissPass vom Personal nicht mehr angefasst». Als Arbeitgeber will Baumgartner alle Dienststellen mit Desinfektionsmitteln, Handschuhen und Masken ausstatten. Das ist einfacher gesagt als getan: Die Handschuhe werden am Montag geliefert, das Desinfektionsmittel ist «in Aussicht gestellt» und bei den Schutzmasken ist der «Lieferzeitpunkt unklar».