IT-Firma aus Goldach auf 120'000 brasilianischen Fussballtrikots

Fussballklub aus Brasilien IT-Start-up aus Goldach angelt sich Auftrag von brasilianischem Fussballverein: «Innerhalb von vier Tagen waren schon 100'000 Trikots verkauft» CollectID aus Goldach entwickeln Mikrochips, um die Echtheit von Sporttrikots zu überprüfen. In seiner jungen Karriere hat das Start-up schon mit dem FC St.Gallen oder den Young Boys gearbeitet. Nun hat das Unternehmen einen Coup gelandet: Ihre Technologie wird in 120'000 Trikots des brasilianischen Klubs Atlético Mineiro integriert.

Alain Rutishauser 10.09.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

CEO David Geisser zeigt die CollectID-App, mit der die Mikrochips gescannt werden. Bild: Raphael Rohner

30'000 Trikots waren in den ersten vier Stunden weg, nach vier Tagen waren es schon 100'000. Die gesamte Auflage von 120'000 war in etwas mehr als einer Woche ausverkauft. Die Rede ist vom aktuellen Trikot des brasilianischen Fussballklubs Atlético Mineiro. Und mittendrin: die Firma CollectID aus Goldach. Nach Aufträgen vom FC St.Gallen, dem FC Zürich oder den Young Boys wurde nun auch Atlético Mineiro auf das junge Start-up aufmerksam. «Das sind enorme Zahlen. Da kann in Europa nur die absolute Elite mithalten», freut sich CEO David Geisser.